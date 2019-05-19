Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ünlü iş adamı ile eşi rehin alınarak evi soyuldu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ESKİŞEHİR

Sarar çifti evinde rehin alınarak soyuldu

Ünlü iş adamı ile eşi rehin alınarak evi soyuldu

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı silahla rehin alıp evdeki kasayı soyan 3 şüpheli aranıyor. Sarar çifti ilk verdiği ifadesinde üç maskeli soyguncunun Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Sarar çiftinin evi soyuldu
Sarar çiftinin evi soyuldu

Eskişehir’de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar, evlerine giren maskeli ve silahlı 3 soyguncu tarafından elleri ve ayakları bağlanarak soyuldu.

SİLAHLI 3 KİŞİ SARAR ÇİFTİNİ REHİN ALARAK KASAYI BOŞALTTI

Olay, gece saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde bulunan Sarar Şirketler Grubu’na ait fabrika bölgesinde meydana geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın fabrika bölgesinde bulunan konutlarına giren maskeli ve silahlı üç kişi, Sarar çiftini rehin aldı. Elleri ve ayakları bağlanan çift bir süre darbedildikten sonra evlerindeki kasa açılarak içerisindeki ziynet eşyaları ile yüksek miktarda olduğu öğrenilen dövizleri çalındı. Maskeli soygunlar olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş-çıkışlarında soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Cemalettin Sarar

'YABANCI DİLDE KONUŞUYORLARDI'

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sarar çifti ilk verdiği ifadesinde üç maskeli soyguncunun Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışmaları sürüyor.

Ünlü iş adamı ile eşi rehin alınarak evi soyuldu
FOTOĞRAF 17
Title
Eskişehir’de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar, evlerine giren maskeli ve silahlı 3 soyguncu tarafından elleri ve ayakları bağlanarak soyuldu.
Title
Olay, gece saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde bulunan Sarar Şirketler Grubu’na ait fabrika bölgesinde meydana geldi.
Title
Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın fabrika bölgesinde bulunan konutlarına giren maskeli ve silahlı üç kişi, Sarar çiftini rehin aldı.
Title
Elleri ve ayakları bağlanan çift bir süre darbedildikten sonra evlerindeki kasa açılarak içerisindeki ziynet eşyaları ile yüksek miktarda olduğu öğrenilen dövizleri çalındı.
Title
Maskeli soygunlar olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş-çıkışlarında soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Title
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Title
Sarar çifti ilk verdiği ifadesinde üç maskeli soyguncunun Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışmaları sürüyor.
Title
Sarar çifti, evinde rehin alınarak soyuldu
Title
Sarar çifti, evinde rehin alınarak soyuldu
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Ünlü iş adamı ile eşi rehin alınarak evi soyuldu
Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı silahla rehin alıp evdeki kasayı soyan 3 şüpheli aranıyor. Sarar çifti ilk verdiği ifadesinde üç maskeli soyguncunun Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi.


Milyonlar katılacak

Milyonlar katılacak

​Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü görkemli törenlerle kutlanacak.
Eylemlerin 6. ayı doldu

Eylemlerin 6. ayı doldu

​Ülke genelindeki eylemlere, 40 binden fazla kişi katıldı.
Sinsi plan deşifre oldu

Sinsi plan
deşifre oldu

Alfa'dan kurulmak için pul biber dökmüşler.
Gençlerin sorularını yanıtladı

Gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de gençlerle buluştu.
Hatalar yapılabilir

Hatalar yapılabilir

​ABD Basra'da sivil uçakları mı hedef alacak?
Ünlü<br>iş adamı soyuldu

Ünlü
iş adamı soyuldu

Rehin alınan eşi ile verdiği ifadede ilginç detay.
Yanınızdayız

Yanınızdayız

​Yeni Şafak, İdlib ve Azez'de yürütülen yardım faaliyetlerini yerinde inceledi.

Körfez kucak açtı

Körfez kucak açtı

​ABD, krizi fırsata çevirerek bölgeye yerleşiyor.
Bedellide son rötuşlar

Bedellide son rötuşlar

Yeni sistem önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak.
Almanları <br>çıldırtan görüntü

Almanları
çıldırtan görüntü

Mesut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katıldı.
Bolu'da<br>tarihi katlettiler

Bolu'da
tarihi katlettiler

​İki bin yıllık kitabeyi dinamitle patlatıp çaldılar.
İsrail zulmüyle öldü

İsrail zulmüyle öldü

Kanser tedavisi gören çocuğun ailesine refakat izni bile vermediler.
Veda etti

Veda etti

​Beşiktaş maçı sonrası ayrılığı açıkladı.
Yunan'dan<br>tehlikeli tahrik

Yunan'dan
tehlikeli tahrik

Burgazada korvetini uluslararası sularda taciz ettiler.
Fırtına <br>üçüncülük istiyor

Fırtına
üçüncülük istiyor

Trabzonspor için yarış bitmedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.