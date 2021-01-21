Sıcaklıklar eksi 30 dereceyi gördü havaya serpilen kaynar su dondu

Sarıkamış’ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece yarısı eksi 30 dereceye düştü. Hayat adeta buz kesti, caddeler tamamen boşaldı. Aşırı soğuktan dolayı ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

ÖZGÜN Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu

Eksi 30 derecede havaya serpilen kaynar su dondu

HAVAYA ATILAN SU DONDU

Belgesellerde gördüğü görüntülerini denemek için sıcak suyu havaya serptiğini belirten Alper Yıldırım, “Şu anda bulunduğumuz bölgede hava sıcaklığı eksi 30 derece. Muazzam bir soğuk var. Sibirya soğuklarını aratmıyor. Bu soğukta denemek istedi ve yaptık. Gördük ki havaya attığımız su buz taneciği olarak yere düşüyor." dedi.