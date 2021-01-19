Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 32 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili sıfırın alında 32 dereceyle Bolu olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu’nda hava sıcaklığı eksi 32 derece olarak kaydedildi.

Gerede ilçesine bağlı Samat köyü ise, sıfırın altında 30,6 ile ikinci sırada yer alırken, Dörtdivan ilçesi eksi 28,9 dereceyle Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri oldu.

GÖLCÜK BUZ TUTTU

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda geçen günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yarım metreyi geçti.





Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı göletlerin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk nedeniyle kısmen dondu.

Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü'ndeki göletin yüzeyi de kısmen buzla kaplandı.

Bu arada bazı vatandaşların, araçlarını, soğuk havadan etkilenmemesi için battaniye ve kartonlarla sardıkları görüldü.

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