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Gündem Sarıyerde geniş alandaki inşaat malzemeleri alev alev yandı
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İSTANBUL

Sarıyer’de geniş alandaki inşaat malzemeleri alev alev yandı

Sarıyer’de geniş alandaki inşaat malzemeleri alev alev yandı

Sarıyer Ayazağa’da inşaat malzemelerinin olduğu alanda geniş çaplı yangın meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında dumanlar gökyüzü kapladı. Yangına müdahale havadan da görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Yangına müdahale havadan böyle görüntülendi.
IHA
Yangına müdahale havadan böyle görüntülendi.
Yangına müdahale havadan böyle görüntülendi.
IHA
Yangına müdahale havadan böyle görüntülendi.
Yangına müdahale havadan böyle görüntülendi.
IHA
Yangına müdahale havadan böyle görüntülendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemelerinin olduğu geniş bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangının büyümesi üzerine malzemeler alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören çevredeki işyeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Kemerburgaz, Seyrantepe, Kağıthane itfaiye istasyonu, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın ve müdahale havadan görüntülendi

Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bekledi. Polis ekipleri ise çevredeki geniş güvenlik önlemleri aldı.

  • Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar TEM Otoyolu görülürken, yaşanan hareketlilik ise kameralara yansıdı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın ve müdahale anı havadan da görüntülendi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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