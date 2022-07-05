Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu

LGBT'ye karşı sivil toplum kuruluşları toplandı: Müsaade etmemek boynunuzun borcudur

Ankara'da duyurulan LGBT yürüyüşüne karşı STK'lar bir araya geldiler. Planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katılırken yapılan açıklamada 'Tüm insanlığı hayra, iyiliğe, güzelliğe, yani önce ahlak ve maneviyat davet ediyoruz.' çağrısı yapıldı. Açıklamanın yapıldığı noktaya vatandaşları bilinçlendirmek için sergi de hazırlandı.