Savaş ayırdı Türkiye kavuşturdu

Savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen anne Betül Hüseyin, Suriye’deki iki evladından ayrı düştü. İçişleri Bakanlığı ve İHH Vakfı’nın çalışmalarıyla 3 yıllık hasret sona erdi. Anne, “Çocuklarımdan ayrı kaldığım her saat bana bir ömür gibi geliyordu. Şimdi çocuklarıma kavuştum. Hayatımız bize yeniden armağan edildi” dedi.
Savaşın acımasız yüzü en çok aileleri vuruyor. İnsanları sadece ait oldukları topraklardan değil ailelerinden de koparıp alıyor. Anne ile evladı birbirine hasret bırakıyor. Ayşe (6) ile Abdulvahap (10) da Suriye’deki savaş sebebiyle annelerinden ayrılmak zorunda kalan iki kardeş. Savaşın ağır yükünü kaldıramayan anne ile babası ayrılınca, anneleri Betül Hüseyin Türkiye’deki ailesinin yanına gelmiş, iki kardeş de babaanneleriyle beraber Suriye’de kalmış.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu iki kardeşi ortak çalışması sonucunda 3 yıldır görmedikleri annelerine kavuşturdu. Samsun’da yaşayan anne Betül Hüseyin Kilis Göç İdaresinde çocuklarıyla bir araya geldi. 10 yaşındaki Abdulvahap, “Babamı 2019 yılında kaybettik. Kız kardeşim ve ninem ile Azez’ de yaşıyoruz. Kardeşim ve annemle eski günler gibi aile olmayı özledim” diyerek hasretini dile getirdi.
ÇOCUKLARIMIN HAYALİYLE YAŞAYAMIYORDUM
Anne Betül Hüseyin, çocuklarından ayrı kaldığı zor günleri Yenişafak’a anlattı: “Çocuklarımla sadece iki ayda hatta bazen dört ayda bir konuşabiliyordum. Onlara her zaman sabırlı olmalarını söylüyordum. Çocuklarımın durumu çok kötüydü ve ruhsuz bedenler gibi yaşıyorlardı. Bu süreçte ben de yaşamıyordum. Her gece kötü rüyalar görüyordum. Artık uyumaya korkar hale gelmiştim. Çalışmak, bir şeyler üretmek istiyordum, fakat onlar olmadan hiçbir şey yapamıyordum. Sokağa çıksam yolda onların hayalini görüyordum. Delireceğimi düşündüm ve ruh halim her gün daha kötüye gidiyordu. Onlardan ayrı kalmak beni tüketti. Her gün Allah’a yalvardım”
REKLAM
HAYATA YENİDEN DÖNDÜK
Zaman kavramının kendisi için değiştiğini ifade eden Anne Betül, “Çocuklarımdan ayrı kaldığım her saat bana bir ömür gibi geliyordu. Onların başına bir şey gelecek diye çok korkuyordum. Samsun’dayken İHH’ ya gittim ve onlara durumumu anlattım. Çok şükür Göç İdaresi ve Samsun İHH’ nın yardımlarıyla çocuklarıma kavuştum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşamımız bize yeniden armağan edildi, çocuklarımı yeniden hayata döndürdüler. Çocuklarımın geleceği için her şey sağlanmaya çalışılıyor yardımlar yapılıyor. Rabbime çok şükür, çocuklarım şu an gülebiliyor, eğlenebiliyor” dedi.