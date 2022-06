Savaş ayırdı Türkiye kavuşturdu

Savaşın acımasız yüzü en çok aileleri vuruyor. İnsanları sadece ait oldukları topraklardan değil ailelerinden de koparıp alıyor. Anne ile evladı birbirine hasret bırakıyor. Ayşe (6) ile Abdulvahap (10) da Suriye’deki savaş sebebiyle annelerinden ayrılmak zorunda kalan iki kardeş. Savaşın ağır yükünü kaldıramayan anne ile babası ayrılınca, anneleri Betül Hüseyin Türkiye’deki ailesinin yanına gelmiş, iki kardeş de babaanneleriyle beraber Suriye’de kalmış.

AİLE OLMAYI ÖZLEDİM

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu iki kardeşi ortak çalışması sonucunda 3 yıldır görmedikleri annelerine kavuşturdu. Samsun’da yaşayan anne Betül Hüseyin Kilis Göç İdaresinde çocuklarıyla bir araya geldi. 10 yaşındaki Abdulvahap, “Babamı 2019 yılında kaybettik. Kız kardeşim ve ninem ile Azez’ de yaşıyoruz. Kardeşim ve annemle eski günler gibi aile olmayı özledim” diyerek hasretini dile getirdi.

ÇOCUKLARIMIN HAYALİYLE YAŞAYAMIYORDUM

Anne Betül Hüseyin, çocuklarından ayrı kaldığı zor günleri Yenişafak’a anlattı: “Çocuklarımla sadece iki ayda hatta bazen dört ayda bir konuşabiliyordum. Onlara her zaman sabırlı olmalarını söylüyordum. Çocuklarımın durumu çok kötüydü ve ruhsuz bedenler gibi yaşıyorlardı. Bu süreçte ben de yaşamıyordum. Her gece kötü rüyalar görüyordum. Artık uyumaya korkar hale gelmiştim. Çalışmak, bir şeyler üretmek istiyordum, fakat onlar olmadan hiçbir şey yapamıyordum. Sokağa çıksam yolda onların hayalini görüyordum. Delireceğimi düşündüm ve ruh halim her gün daha kötüye gidiyordu. Onlardan ayrı kalmak beni tüketti. Her gün Allah’a yalvardım”

HAYATA YENİDEN DÖNDÜK

Zaman kavramının kendisi için değiştiğini ifade eden Anne Betül, “Çocuklarımdan ayrı kaldığım her saat bana bir ömür gibi geliyordu. Onların başına bir şey gelecek diye çok korkuyordum. Samsun’dayken İHH’ ya gittim ve onlara durumumu anlattım. Çok şükür Göç İdaresi ve Samsun İHH’ nın yardımlarıyla çocuklarıma kavuştum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşamımız bize yeniden armağan edildi, çocuklarımı yeniden hayata döndürdüler. Çocuklarımın geleceği için her şey sağlanmaya çalışılıyor yardımlar yapılıyor. Rabbime çok şükür, çocuklarım şu an gülebiliyor, eğlenebiliyor” dedi.

FOTOĞRAF 12 Oyun parkında oynadığı esnada hava saldırısında yaralanan ve Suriye'deki ilk müdahalesinin ardından Türkiye'ye getirilen küçük Muhammed, burada Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı. Aynı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocukları Abulhamid Ubeyd'i defnetmenin acısını yaşayan aile, tedavi için Türkiye'ye götürülen Muhammed'den haber alamadı. Muhammed'in, \"Beni babama, aileme kavuşturun\" şeklinde videosunun sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen yetkililer, küçük Muhammed'in, anne ve babasının yanı sıra hayattaki 3 kardeşini de Türkiye'ye getirerek buluşmasını sağladı. Anne Emine Şehad ile baba Abdulkerim Ahmed Ubeyd gözyaşı dökerek, 18 günden bu yana haber alamadıkları çocuklarına uzun süre sarılarak hasret giderdi. Baba Ubeyd, saldırının olduğu esnada kendisinin Sarmada kentinde olduğunu belirtti. Eve geldiğinde bir çocuğunu enkaz altından çıkardığını, diğer oğlunun da yaralı olarak hastaneye götürüldüğünü anlatan Ubeyd, çocuğunu defnedip hastaneye gittiğinde Muhammed'i bulamadığını söyledi. Saldırıda görme yetisini ve bir kolunu kaybeden, vücudunda yanıklar oluşan küçük Muhammed de o güne dair hiçbir şey hatırlamadığını kaydetti. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun ise saldırıda yaralanan Muhammed'in durumunun ağır olması nedeniyle tedavi için Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Muhammed'in sosyal medyada yayılan ailesine kavuşma isteğinin ardından hemen harekete geçtiklerini ifade eden Tosun, Muhammed'in ailesini bularak buluşmalarının sağlandığını kaydetti. Tosun, bu süreçte kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Hatay Valisi Rahmi Doğan'a teşekkür etti. Bombardımanda yaralanan Suriyeli Muhammed Türkiye'de ailesine kavuştu Esed rejiminin, ateşkesten önce Suriye'nin İdlib kentine yönelik hava saldırısında ağır yaralanan ve Türkiye'de tedaviye alınan 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed Abdulkerim Ubeyd, ailesine kavuştu. BiP'te paylaş

