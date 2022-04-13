Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kiev'de kalan uçaklarımızın durumu iyi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kiev’de kalan iki A400M uçağıyla ilgili konuştu. Akar, “Uçuş ve teknik ekiplerimiz uçaklarımızı kontrol etti, sağlam durumdalar. Şartlar müsait olduğunda uçaklarımızı yurda getireceğiz” dedi. Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla gerçekleşen video konferans toplantısında devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler değerlendirildi.

UÇUŞ EKİBİ KONTROL ETTİ

İnsani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna’da hava sahasının kapatılması üzerine Borispol Havaalanı’da kalan “Koca Yusuf” olarak bilinen iki A400M nakliye uçağına yönelik de açıklamalarda bulunan Akar, “Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz.” dedi.

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