Koca Yusuf’lar Ukrayna'dan tahliyeyi bekliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’daki Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı’nı ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Koca Yusuf” olarak bilinen TSK’ya ait iki A400M tipi nakliye uçağının Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kaldığı hatırlatılan Akar, uçakların 24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla gönderildiğini kaydetti.

Hulusi Akar

AKAR: TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR

Akar, “Oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı’nda iki uçağımız şu an bekliyor. Bu konuda hem Rusya, hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Olası ateşkes durumunda uçakların emniyetli şekilde Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Akar, “Uçaklarımızın olabildiğince emniyetini sağlamaya yönelik yakın temasımız devam ediyor. Ayrıca uçak mürettebatımız da Büyükelçiliğimizde misafir edilmekte. İlk fırsatta uçaklarımızı tahliye edeceğiz. Bu sırada eğer imkan olursa oradaki vatandaşlarımızın da Türkiye’ye tahliyesi mümkün olacak” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Koca Yusuf’la tahliye