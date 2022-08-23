Savunma Bakanı Akar: Operasyon Türkiye'nin hakkı

Bakan Akar, kabine dün toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, Suriye rejimiyle olası bir görüşmede operasyonların akıbetine ilişkin soru üzerine, "Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ne müdahale gerekiyorsa, terör örgütlerinin arkasında önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız" cevabını verdi. Akar, Türkiye Cumhuriyetinin hedefinin sadece teröristler olduğunu vurguladı. Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyona yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Operasyon zaten oluyor, zaten olacak. Her şeyin bir yeri bir zamanı var. Taktiği var, tekniği var mühendisliği var, matematiği var" dedi.

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'YANLIŞ BİR ŞEY YAPMAMANIZI TEMENNİ EDİYORUZ'

Akar, Akdeniz’de sondaja başlayan Abdülhamid Han sondaj gemisine Yunanistan'ın bir tacizi olup olmadığı sorusuna da, "Abdülhamit Han sondaj gemisi, araştırmalarına devam ediyor. Gediz Firkateyni refakat ediyor, güvenliğini sağlıyor. Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi imkan ve kabiliyetlerimizi kullanmak suretiyle, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyarak, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürüyoruz" şeklinde cevap verdi.

F-16 GÖRÜŞMELERİ OLUMLU

ABD'den F-16 teminine ilişkin dördüncü toplantının 15 Ağustos'ta Amerika'da yapıldığını söyleyen Akar, "Bizim askeri heyetimiz Amerika'ya gitti. Uçakların tedarik edileceğinden hareketle çalışmalar yapılıyor. Teknik konular görüşülüyor. Olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN ETKİ VE İLGİ ALANI GENİŞLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu belirten Akar, "Herkesin gördüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası ortamda bir özne haline geldi. Bunu görelim. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin etki ve ilgi alanı genişledi. Etki alanı Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu, ilgi alanı bütün dünya oldu. Buna paralel TSK'nın görev sorumlulukları arttı. Bu nedenle çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaparken, tedariklerimizi yaparken olaya bu manada bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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TEMENNİMİZ BÖLGE ÜLKELERİNİN BARIŞI

Mısır'ın Yunanistan'la tatbikatının Türkiye'yi rahatsız edip etmediğine ilişkin soruya Akar, "Tatbikatta bir araya gelmek demek her şeyiyle müttefik olmak demek değil. Biz de son bir yıl içinde onlarca tatbikat yaptık. Hem milli hem çok uluslu. Dolayısıyla tatbikatlar yapılabilir onda bir şey yok. Görüşmeler ilerler ilişkiler belli bir noktaya gelirse Mısır'la ileride biz de tatbikat yapabiliriz. Önemli olan ülkelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması. Temennimiz bölge ülkelerinin barış içinde yaşaması. Mesajımız bu, Cumhurbaşkanımızın söylediği de bu" yanıtını verdi.

GÜNDEM Akar: Yunanistan'ın haksız hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik vermeye devam edeceğiz