Hulusi Akar’dan beşinci harekata ilişkin net mesaj: Kimse karşımıza çıkmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyine yönelik beşinci harekat ve Ukrayna depolarında bekletilen 20 milyon tondan fazla tahılın çıkarılması için oluşturulacak tahıl koridoruyla ilgili önemli mesajlar verdi. Önceki günkü kabine toplantısından sonra soruları cevaplayan Akar, Türkiye’nin tahıl koridoruyla ilgili çabalarına dikkat çekti:

TAHIL KORİDORUNDA İLERLEME SAĞLANDI

“Bunun bir an önce sonuçlanması için gayret gösteriyoruz. Rusya ve Ukrayna ile görüşüyoruz, BM ile görüşüyoruz. Konunun çözümü için epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalar sürüyor. Bununla ilgili geçen cumartesi BM’den bir yetkili ile Bakanlığımızdaki bir arkadaşımız görüştü. Taraflarda çözüm iradesi olduğu için süreç ilerliyor. Herkes karşılıklı olarak bir şeylerden emin olmak istiyor. Biz de o güvenin temin edilmesi için çalışıyoruz.”

YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE

Akar, Suriye’nin kuzeyine yapılacak harekatla ilgili de şunları kaydetti: “Bizim derdimiz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Sınırlarımızda bizi tehdit edecek herhangi bir oluşum istemiyoruz. Nitekim 2016’dan itibaren terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğiz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Sivillere ve çevreye zarar gelmemesi için her tedbiri alıyoruz. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor. Taciz ve saldırı girişimleri Tel Rıfat ve Münbiç’ten yoğunlaşmış durumda. Bunlara misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır.”

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