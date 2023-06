Seçim hezimeti sinsi hayallerini suya düşürdü: Kandil'den Yedili Masa'ya 'sokağa çıkın' talimatı

Terörist Karasu konuyla ilgili son olarak, "Ama şunu göze almaları gerekiyordu; seçimle gitmez, o zaman mücadele edeceklerdi. Seçimle götürme de bir mücadele işiydi ve mücadele etmediler. Ondan sonra her türlü baskıyı yaptı, her türlü uygulamayı yaptı, her türlü imkanını kullandı, hile yaptı. Her türlü baskı normalleşti. Bu bakımdan sistem içi muhalefetin gerçekten de tutumları çok zayıf kaldı." dedi.