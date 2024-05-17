Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi zamları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bu üç etkendeki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarının artmasına veya azalmasına neden olabilir. EPDK'nin kararıyla, akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda aynı tür akaryakıt için fiyat farkını ortadan kaldıran uygulama başladı. Araç sahipleri benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki mazot ve benzin fiyatı için indirim, zam var mı? 17 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...