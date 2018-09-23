Sedanur Güzel'in ailesini ilk olarak Leyla Aydemir'in ailesi ziyaret etti Sedanur'un annesine yürek yakan ziyaret Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Leyla Aydemir'in annesi Aysel Aydemir, Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in annesini ziyaret ederek acısını paylaştı. Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel, "Sonu Leyla gibi oldu. Leyla için de dua ediyordum, bir yerden çıksın gelsin diye, o da süt içiyordu. Allah bunu yapanların yanına bırakmasın, bunu yapan idam edilsin" dedi. Leyla'nın annesi Aysel Aydemir ise "Allah kimseye göstermesin, çok zor bir acı, anne olan anlar. Söylenecek bir laf yok sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.

Haber Merkezi 23 Eylül 2018, 15:28 Son Güncelleme: 23 Eylül 2018, 15:39 AA