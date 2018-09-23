Gündem Sedanurun annesine yürek yakan ziyaret
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Sedanur Güzel'in ailesini ilk olarak Leyla Aydemir'in ailesi ziyaret etti

Sedanur'un annesine yürek yakan ziyaret

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Leyla Aydemir'in annesi Aysel Aydemir, Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in annesini ziyaret ederek acısını paylaştı. Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel, "Sonu Leyla gibi oldu. Leyla için de dua ediyordum, bir yerden çıksın gelsin diye, o da süt içiyordu. Allah bunu yapanların yanına bırakmasın, bunu yapan idam edilsin" dedi. Leyla'nın annesi Aysel Aydemir ise "Allah kimseye göstermesin, çok zor bir acı, anne olan anlar. Söylenecek bir laf yok sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Aynı sonu paylaşan Sedanur Güzel ve Leyla Aydemir'in anneleri yaşananlara ateş püskürdü.
Aynı sonu paylaşan Sedanur Güzel ve Leyla Aydemir'in anneleri yaşananlara ateş püskürdü.

Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in annesi Aysel Aydemir, Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel'i ziyaret ederek acısını paylaştı. Çocukları aynı kaderi yaşayan Güzel ve Aydemir, bir araya gelerek gözyaşı döktü.

İki anneden ortak istek: İdam edilsinler

  • Sedanur'un annesi Handan Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir'in annesiyle aynı acıları yaşadıklarını söyledi. Acıyı kendilerine yaşatanların idam edilmesini istediklerini ifade eden Güzel, "Sesim çıkmıyor, buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Çocuğumu böyle yapanın idam edilmesini istiyorum. Leyla'ya da Sedanur'a da, bu acıyı yaşatan idam edilsin" diye konuştu.

"Çantası, kalemi evde, arkadaşları okulda"

Anne Güzel, kızının arkadaşlarının okula gittiğini anımsatarak, "Çocuğumdan ne istediniz ? Daha 9 yaşında. Çantası, kalemi evde, arkadaşları okulda. Ne istediniz çocuğumdan?" diyerek, yaşananlara tepki gösterdi:

Sonu Leyla gibi oldu. Leyla için de dua ediyordum, bir yerden çıksın, gelsin diye, o da süt içiyordu. Allah bunu yapanların yanına bırakmasın.

"Anne olan anlar"

Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in annesi Aysel Aydemir ise Sedanur'un annesiyle aynı acıyı paylaştığını dile getirdi.

  • Aydemir, "Aynı acıyı paylaşıyoruz, bunu yapanların idam edilmesini istiyoruz. Kim olursa olsun idam istiyoruz. Allah kimseye göstermesin, çok zor bir acı, anne olan anlar. Söylenecek bir laf yok, sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

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