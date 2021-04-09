Gündem Sedat Pekerin lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52ye yükseldi
İSTANBUL

Sedat Peker’in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52’ye yükseldi - Son dakika haberleri

Sedat Peker’in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik ‘organize suç örgütü’ operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 52’ye yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Sedat Peker’in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52’ye yükseldi - Son dakika haberleri
Polis ekiplerince Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında da arama yapılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker’in lideri olduğu örgüte organize suç örgütüne İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Yaklaşık 121 adreste arama gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 52’ye yükseldiği bildirdi.

Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu
GÜNDEM
Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu

Operasyonun detayları da belli oldu

Suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu. Gözaltı kararı verilen 63 kişi ile ilgili 2018-2019 yılları arasında teknik ve fiziki takip imkanları kullanılarak yapılan araştırmalar sonucu, örgütün başta ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’, ‘gasp’, ‘rüşvet’, ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi birçok suça karıştığı belirlendi.

Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında polis araması
OYNAT 00:49
Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında polis araması
İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenleniyor. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 tane fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, 1 uzun namlulu silah dürbünü ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.


Gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, aralarında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in de aralarında olduğu 11 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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