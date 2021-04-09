Sedat Peker’in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker’in lideri olduğu örgüte organize suç örgütüne İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Yaklaşık 121 adreste arama gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 52’ye yükseldiği bildirdi.

GÜNDEM Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu

Operasyonun detayları da belli oldu

Suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu. Gözaltı kararı verilen 63 kişi ile ilgili 2018-2019 yılları arasında teknik ve fiziki takip imkanları kullanılarak yapılan araştırmalar sonucu, örgütün başta ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’, ‘gasp’, ‘rüşvet’, ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi birçok suça karıştığı belirlendi.

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 tane fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, 1 uzun namlulu silah dürbünü ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, aralarında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in de aralarında olduğu 11 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.