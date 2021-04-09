Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul’da Sedat Peker ve suç örgütüne eş zamanlı operasyon

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan adresler didik didik arandı.

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İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi.

Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyon.

Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

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