Gündem Sedat Pekerin de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu
İSTANBUL

Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye operasyon

Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden il genelinde Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Aranan isimler arasında yer alan Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Sedat Pekerin de aralarında bulunduğu 63 kişiye operasyon
Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul’da Sedat Peker ve suç örgütüne eş zamanlı operasyon
İstanbul’da Sedat Peker ve suç örgütüne eş zamanlı operasyon

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan adresler didik didik arandı.

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi.

Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyon.
Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyon.

Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

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