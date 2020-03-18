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GAZİANTEP

Şehidin kanlı mektubu Panaroma Müzesi’nde

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunması’ndan yadigar çok anlamlı bir vesikayı Gaziantep 25 Aralık Panaroma Müzesi’ne kazandırdı. Başkan Şahin, Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde bulunan Antep Savunması’nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin’in kanıyla sulanan şiiri ve nişanlısı Emine’nin saçını Gaziantep’e getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antep'in savunulmasında kritik önem taşıyan metin şehre getirildi.
Antep'in savunulmasında kritik önem taşıyan metin şehre getirildi.

Gaziantep’e gazilik unvanını kazandıran Antep Savunmasının anlatıldığı Gaziantep 25 Aralık Panaroma Müzesi, kıymetli bir evraka ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunması’nda şehit olan Maraşlı Er Hüseyin’in nişanlısı Emine’ye yazdığı şiir, Emine’nin bir tutam saçı ve Kilisli Yüzbaşı Arslan Bey’in teslim tutanağının da içinde bulunduğu emanetleri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’ten teslim alarak müzeye kazandırdı.

VASİYETİ UYGULANAMAMIŞTI

Şehit Kanıyla sulanmış şiir, Antep Savunmasında 4 yerinden yaralanan Maraşlı Hüseyin’in, şiirde adı Emu olarak kısaltılmış nişanlısı Emine’ye duyduğu aşkı anlatıyor. Son nefesini vermeden önce komutanı Yüzbaşı Kilisli Arslan Bey’e nişanlısı için yazdığı şiiri veriyor ve koynunda bulunan, Emine’ye ait saçlarla gömülmek istediğini söylüyor. Yüzbaşı Arslan Bey, savaş şartlarında Hüseyin’in bu vasiyetini uygulayamıyor ve bu emanetleri savaş sonrasında Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne tutanakla teslim ediyor.

ÖZEL BİR ALANDA SERGİLENECEK

Teslim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya’nın en güzel panorama müzesini yapmak için yola çıktıklarını belirterek, “Müzeyi tamamladık. İçerik çok önemli. Şehidimizin emanetlerini şehit olduğu Gaziantep’te Panaroma Müzesi’nde özel bir alanda sergileme niyetimiz vardı. Bu talebimizi yerine getirdiği için kıymetli rektörümüze müteşekkiriz. Bu eseri alıp panaromaya götüreceğiz. Tarihimizi çocuklarımıza çok daha güzel anlatacak bir vesika kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.

‘MEKTUPTA TÜRKİYE’NİN RUHU VAR’

  • Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise Gaziantep 25 Aralık Panaroma Müzesi’yle çok kutsal bir iş yapıldığının altını çizerek şunları söyledi:
  • “Güzide şehrimiz Gaziantep’in kahramanlığını yansıtan müzesinde bizim arşivinizdeki bir belgenin sergilenmesinden mutluyuz. Bu mektupta şehidimizin düşünceleri, kahramanlıkları, duyguları, nişanlısının saçı var. Aslında Türkiye’nin ruhu, kahramanlığı var. Bu bağlamda çok daha önemli. Bizim için çok kıymetli olan bir eseri veriyoruz ve sizlerin en iyi şekilde koruyacağını biliyoruz.”

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