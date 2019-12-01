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GAZİANTEP

Gaziantep haberleri: İslahiye'de camideki musalla taşı Roma dönemine ait lahit çıktı

Gaziantep'te camideki musalla taşı Roma dönemine ait lahit çıktı

Gazşantep'in İslahiye ilçesinde, Roma dönemine ait bazalt taşından yapılmış lahit kapağının, camide musalla taşı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Mahalleli, taşı geri götürmeyi düşündü ancak taşa zarar verileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak vazgeçti.
Mahalleli, taşı geri götürmeyi düşündü ancak taşa zarar verileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak vazgeçti.

İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Örtülü Mahallesi sakinleri, 1984 yılında mahalle kırsalında buldukları bazalt taşını, camide musalla taşı olarak kullanmaya başladı. Mahalleye 2 yıl önce gelen bir grup, 850 kilo ağırlığındaki taşın, Roma dönemine ait lahit kapağı olduğunu söyledi. Mahalleli, taşı bölgeye geri götürmeyi düşündü. Ancak taşa zarar verileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, bu düşünceden vazgeçti.

Roma dönemine ait ayrılık figürüne ziyaretçi akını
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Roma dönemine ait ayrılık figürüne ziyaretçi akını

DHA
Örtülü Mahallesi'ndeki cami.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kaçar (60), "Mahallemiz sınırlarında Örtülü Kalesi'ni de içerisine alan Kavaklık mevkisinde, birçok oyma ve kesme taş mevcut. Camimizde musalla taşı ihtiyacı olunca, biz de mahalle sakinleri olarak traktörle giderek bu taşı kırmadan, traktöre yükleyerek buraya getirip yerleştirdik. 1984 yılında bu yana da musalla taşı olarak kullanıyoruz. İki yıl önce mahallemizi ziyaret eden bazı kişiler tarafından taşın Roma dönemine ait lahit taşı yani mezar kapağı olduğunu söylediler. Taşı tekrar aldığımız yere götürmeyi düşündük, ama kırılacağı endişesiyle vazgeçtik. Burada sağlam duruyor ve bizler de korunmasına özen gösteriyoruz" dedi.

DHA
Mahalleye 2 yıl önce gelen bir grup, 850 kilo ağırlığındaki taşın, Roma dönemine ait lahit kapağı olduğunu söyledi.

İslahiye Belediyesi'nde görevli arkeolog Mustafa Kemal Şahin de yaptığı incelemenin ardından 35 yıldır mahalle usalla olarak kullanılan taşın Roma dönemine ait lahit kapağı olduğunu ifade etti.

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