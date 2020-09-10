Şehir Atölyesi Konya için üretecek

Ekonomi

Otomotiv markaları 11 milyar euro kaybetti: Pandemi Alman oto devlerini vurdu

Dünya otomotiv üreticilerinin kaybı pandemi nedeniyle gün geçtikçe artıyor. İkinci çeyrek sonuçlarına göre yüzde 41 küçülen otomotiv markalarının kaybı 11 milyar avroyu buldu. Alman oto devlerinde büyük zararlara neden olan pandemiden kaynaklı en büyük kaybı ise yüzde 57 ile Mitsubishi yaşadı.