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KONYA

Şehir Atölyesi Konya için üretecek

Konya Büyükşehir Belediyesi, ‘Şehir Atölyesi’ni hayata geçirdi. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Atölyemizde bulunan 4 farklı meslek grubundan 21 yeni mezun arkadaşımız, şehrimizde daha nitelikli bir hayat sürdürülmesi ve gelen ziyaretçilerin kadim şehircilik anlayışını görmelerini sağlamak amacıyla projeler üretecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Atölyesi projesi başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Atölyesi projesi başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi dokusuna katkı sağlayacak projelerin üretileceği Şehir Atölyesi’ni hayata geçirdi. Atölyede incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Atölyemizde bulunan 4 farklı meslek grubundan 21 yeni mezun arkadaşımız, şehrimizde daha nitelikli bir hayat sürdürülmesi ve gelen ziyaretçilerin kadim şehircilik anlayışını görmelerini sağlamak amacıyla projeler üretecek.” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Şehir Atölyesi’nde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Atölyesi projesi başladı.

ŞEHRİN TARİHİ ZENGİNLİĞİ DEĞERLENDİRİLECEK

  • Kadim şehir Konya’yı gelecek nesillere daha güzel şekilde bırakmak için belediye olarak farklı oluşumları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Altay, Şehir Atölyesi’nde şehrin çehresini değiştirecek, tarihi dokuya katkı yapacak projeleri üreteceklerini söyledi. Başkan Altay, “Atölyemizde, mimar, şehir plancısı, inşaat mühendisi, iç mimar ve çevre tasarımı olmak üzere 4 farklı meslek grubundan 21 yeni mezun arkadaşımız yer alıyor. Arkadaşlarımız, her zaman rol model olan şehrimizde daha nitelikli bir hayat sürdürülmesi ve gelen ziyaretçilerin kadim şehircilik anlayışını görmelerini sağlamak amacıyla projeler üretecek. Ayrıca, eğitim sürecini üniversitelerimizde devam ettiren, geleceğimizi emanet bırakacağımız gençlerimizin şehir ile daha canlı bağ kurarak akademik kazanımlarını uygulama sahalarına taşıyacak imkanları sağlamayı amaçlıyoruz. Burada, bize emanet olan şehrimizin tarihi zenginliğinin en güzel şekilde değerlendirilmesini ve gelecek nesillere insanlığa değer katan bir mimarinin emanet edilmesini arzuluyoruz. Şehrimiz için hayırlı olsun” dedi. Şehir Atölyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan Tarihi Sanayi Mektebi binasında hizmet veriyor.

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