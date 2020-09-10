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KONYA

Konya OSB’de 12 bin yeni istihdam

Konya OSB’de 12 bin yeni istihdam sağlayacak 143 parselin tahsisi tamamlandı. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Yatırımcılarımız burada önümüzdeki 4 yıl içinde makine, otomotiv, kimya, ana metal, plastik ve kauçuk gibi sektörlerde yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapacak, 12 bin civarında yeni istihdam oluşturacaklar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ekonominin nabzının attığı önemli alanlarından biri olan Organize Sanayi Bölgeleri’nin istihdama katkısı artarak sürüyor. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin 5. Kısım Genişleme Alanı'nda 143 parselin tahsisi tamamlandı. Konya'nın salgın sürecinde dahi yatırım iştahını koruduğunu belirten Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın, Türk sanayisinin üreten gücü haline geldiğine ve yeni sanayi yatırımlarının şehrin geleceğinde kritik rol oynayacağına dikkati çekti.

Memiş Kütükcü

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK OSB

Kütükcü, “23 milyon metrekare ile ülkenin en büyük üçüncü OSB'si olan Konya Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Genişleme Alanı'nda tahsise açılan tüm parseller yatırımcılara tahsis edildi. Yaklaşık 7 milyon metrekareden oluşan bölgemizin yeni genişleme alanı olan 5. kısımda, 2018 yılının eylül ayında 143 yeni parseli sanayicilerimizin yatırımları için tahsise açmıştık” dedi.

Ekonomik zorluklara ve pandemi sürecine rağmen bu tahsislerin tamamını gerçekleştirdiklerini anlatan Kütükçü, “Yatırımcılarımız burada önümüzdeki 4 yıl içinde makine, otomotiv, kimya, ana metal, plastik ve kauçuk gibi sektörlerde yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapacak, 12 bin civarında yeni istihdam oluşturacaklar. İçinde bulunduğumuz küresel salgına rağmen yatırımlarıyla, üretim sevdalarıyla şehrimize ve ülkemize güç veren bütün sanayicilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

  • Konya OSB'deki sanayicilere uluslararası standartlarda hizmet verdiklerinin de altını çizen Kütükcü, 5. Kısım Genişleme Alanı'ndaki altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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