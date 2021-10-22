Gündem Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı
ANKARA ERZİNCAN

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Erzincan'da kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı
Arşiv

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Ovacık'ta düzenlenen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Tortumlu'nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu hatırlatılarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu
Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

Açıklamada, şehit Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındığı belirtilerek, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Eren-7 Operasyonundan acı haber
GÜNDEM
Eren-7 Operasyonundan acı haber
50 yıl yetecek

50 yıl yetecek

​KKTC'ye sağlanan can suyu 6'ncı yılına girdi, halk memnun.
Türkiyenin girişimi sonuç verdi

Türkiye'nin girişimi sonuç verdi

​İngiltere'de Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu.
Atölye okul oldu

Atölye okul oldu

​Askeri araçları yerli kabloyla donattı.
Gençler aşı karşıtı değil öz güvenli

Gençler aşı karşıtı değil öz güvenli

Hastalansalar bile ayakta atlatabileceklerini düşünüyorlar.
Başhekim açığa alındı

Başhekim açığa alındı

​Şehit askerin hastaneye getirilmesinde ihmal iddiası vardı.
Mossad ajanı çıktı

Mossad ajanı çıktı

Yakın çevresi Filistinli M.S.'nin İsrail tarafından kaçırıldığını söylüyordu.
MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

​Genç erişkin çağda daha sık görülüyor.
Soros ne ise Kavala odur

Soros ne ise Kavala odur

Erdoğan'dan Osman Kavala'nın tahliyesini isteyen büyükelçilere sert tepki.
Bir gün önce helalleştim

Bir gün önce helalleştim

"Uzun süredir rahatsızdı. Helalleşip Afrika'ya hareket ettik."

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.
Ekonomiye can suyu

Ekonomiye can suyu

​Merkez Bankası faizi 2 puan düşürdü.
F-35 için ABD’ye 3 seçenek

F-35 için ABD’ye 3 seçenek

​"Ya programa geri döneceğiz ya uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler."
İşkencenin fotoğrafı

İşkencenin fotoğrafı

​Atina yönetiminin göçmenlere şiddeti bitmek bilmiyor.
Bir seminer 700 bin lira!

Bir seminer 700 bin lira!

​CHP'li Maltepe Belediyesi 2 günlük seminer için 700 bin lira ödemiş.
Esed okul yolunda katletti

Esed okul yolunda katletti

E​riha'daki katliamdan geriye hüzün ve gözyaşı kaldı.
10 bin yeni okul 750 anaokulu

10 bin yeni okul 750 anaokulu

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arasındaki başarı farkını azaltmak için harekete geçti.
MHK Başkanı Tatlı istifa etti

MHK Başkanı Tatlı istifa etti

Kulüpler Birliği Vakfı'nın kararlı tavrı istifaları ardı ardına getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.