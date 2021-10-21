Eren-7 Operasyonundan acı haber

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralandı. Tunceli İl Jandarma bünyesinde görevli ve Erzurum nüfusuna kayıtlı Tortumlu, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Eren- 7 Operasyonunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
KANI YERDE KALMADI
Tortumlu'yu şehit eden ve operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Kurtay Şerzan' kod adlı Hayrettin Güneş olduğu belirtildi.
ŞEHİT ATEŞİ ERZURUM'A DÜŞTÜ
Yetkililer tarafından acı haber Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde ikamet eden ailesine verildi. Acı haberi alan aile ve yakınları evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.
BABA TORTUMLU: VATAN SAĞ OLSUN
Evinin önünde taziyeleri kabul eden şehidin babası Süleyman Tortumlu, "Vatan sağ olsun" dedi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuşun cenazesi Erzurum Askeri Havaalanında düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Evli ve bir yaşında çocuğu olan şehit Tortumlu'nun, 3 gün önce geldiği Erzurum'da bir yakının cenazesine katılıp ardından görev yeri Tunceli'ye döndüğü öğrenildi.