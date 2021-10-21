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Eren-7 Operasyonundan acı haber

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Eren- 7 Operasyonunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca çatışma sırasında, biri gri kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Eren-7 Operasyonundan acı haber
Acı haberi alan aile ve yakınları evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralandı. Tunceli İl Jandarma bünyesinde görevli ve Erzurum nüfusuna kayıtlı Tortumlu, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Eren- 7 Operasyonunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

İHA

Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

KANI YERDE KALMADI

Tortumlu'yu şehit eden ve operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Kurtay Şerzan' kod adlı Hayrettin Güneş olduğu belirtildi.

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ŞEHİT ATEŞİ ERZURUM'A DÜŞTÜ

Yetkililer tarafından acı haber Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde ikamet eden ailesine verildi. Acı haberi alan aile ve yakınları evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

BABA TORTUMLU: VATAN SAĞ OLSUN

Evinin önünde taziyeleri kabul eden şehidin babası Süleyman Tortumlu, "Vatan sağ olsun" dedi.

İHA

Şehit Jandarma Uzman Çavuşun cenazesi Erzurum Askeri Havaalanında düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İHA

Evli ve bir yaşında çocuğu olan şehit Tortumlu'nun, 3 gün önce geldiği Erzurum'da bir yakının cenazesine katılıp ardından görev yeri Tunceli'ye döndüğü öğrenildi.


İHA

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