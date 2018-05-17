Hatay haber: Şehitler Tepesi bayraklarla donatıldı Şehitler Tepesi bayraklarla donatıldı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 9 askerin şehit düştüğü bölgeye, Hassa Belediyesince Türk bayrakları dikildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel yaptığı açıklamada, vatan için canlarını feda eden tüm şehitlere minnettar olduklarını kaydetti.

17 Mayıs 2018, 13:59 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018, 14:09 AA