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HATAY

Hatay haber: Şehitler Tepesi bayraklarla donatıldı

Şehitler Tepesi bayraklarla donatıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 9 askerin şehit düştüğü bölgeye, Hassa Belediyesince Türk bayrakları dikildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel yaptığı açıklamada, vatan için canlarını feda eden tüm şehitlere minnettar olduklarını kaydetti.

AA
9 askerin şehit düştüğü tepeye 9 Türk bayrağı dikildi.
9 askerin şehit düştüğü tepeye 9 Türk bayrağı dikildi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit düştüğü Şehitler Tepesi'ne Hassa Belediyesi tarafından 9 Türk bayrağı dikildi.

Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, yaptığı yazılı açılamada, vatan için canlarını feda eden tüm şehitlere minnettar olduklarını kaydetti.

Racu bölgesindeki Şehitler Tepesi'nde verilen 9 şehidi unutmadıklarını belirten Demirel, "Tepeye, rengini şehitlerimizin kanından alan 9 ay yıldızlı al bayrağımızı dikmek için çalışma başlatmıştık. Şu an çalışmalar bitti. Belediye personellerimize teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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