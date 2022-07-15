Şehitlerin ruhu için 170 bin kişiye su

Kirli suya bağlı hastalıklar dünyada milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyor. Beşir Derneği’nin “250 Şehidimizin Adına Su Kuyusu” projesi milyonların temiz sudan faydalanmasını sağlıyor. Beşir Derneği Yurt Dışı Yardımlar Koordinatörü Birol Eken, “Amacımız hem şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak hem de 15 Temmuz destanının farklı coğrafyalarda kalıcı eserlerle hatırlanması sağlamak. Dualarla açtığımız su kuyularıyla binlerce mazlumu sevindiriyoruz. Onların mutluluğunu görmek yapılan hayırların ne kadar büyük olduğunu anlamamızı sağlıyor” dedi. Afganistan, Bangladeş, Arakan Kampları, Benin, Burkina Faso, Çad, Gine, Kamerun, Kenya, Mali, Nijer, Nijerya, Pakistan, Somali ve Tanzanya gibi mazlum coğrafyalarda hizmete açılan su kuyuları ihtiyaç sahibi bölgelerdeki yaklaşık 170 bin kişinin temiz suya ulaşabilmesini sağlıyor. Müslüman ülkelerde su kuyusu açma faaliyetleri ile çalışmalarına devam eden Beşir Derneği, bugüne kadar inşa ettiği binlere su kuyusu ile milyonlarca kişiye içilebilir su ulaştırmış durumda.

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ŞEHİTLER YAŞATILIYOR

Bu kuyulardan bazıları, ÇAD/North West, Şehit Salih Alışkan Hayratı (2017) 270 kişi, Nijerya/Kano/Tulku Köyü Şehit Ömer Cankatar (2018) 35 bin kişi, Nijerya/Kano/Wala Köyü Şehit Erhan Dündar (2018) 28 bin kişi, Bangladeş/Arakan Balukhali Kampı Şehit Abdullah Tayyip Olçok (2018) 120 kişi, Mali/Koumantou Polis Mehmet Çetin (2019) 1200 kişi, Nijerya/Kano-Kaduna Road Şehit Askeri Çoban (2019) 20 bin kişi, Nijerya/Dawakindu/Kano State Şehit Erol Olçok (2019) 10 bin kişi, Bangladeş Şehit Nedip Cengiz Eker (2019) 800 kişi, Kenya/ Makror Köyü Şehit Ziya İlhan Tektaş (2018) 4 bin kişi, Kenya/Guade Köyü Şehit Hikmet Baysal (2018) 2 bin 500 kişi, Somali/ Baydoba Vilayeti/Isha Bölgesi Şehit Metin Arslan (2020) 1200 kişi, Mali/ Kachımoukou Köyü Şehit Adil Büyükcengiz (2018) 4 bin kişi, Afganistan/Nehir Şahi Bölgesi/ Nevabad Şehit Sevgi Yeşilyurt (2018) 300 kişi, Mali/Sokourala Köyü Şehit Barış Efe (2018) 5 bin kişi faydalanıyor.

DAHA FAZLASINI AÇACAĞIZ

Eken, “15 Temmuz’da şehit düşen kahramanlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak üzere bizim gönül coğrafyamız olarak nitelendirdiğimiz ihtiyaç sahibi Müslüman ülkelerde su kuyularımızı açmaya devam ediyoruz. İnşallah yakın zamanda çok daha fazlasını açacağız. Amacımız hem şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak hem de 15 Temmuz destanının farklı coğrafyalarda kalıcı eserlerle hatırlanması sağlamak.” dedi.