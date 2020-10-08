Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Şehitliğe esrarengiz bir mektup bırakıldı
SİVAS

Şehitliğe esrarengiz bir mektup bırakıldı

Sivas'ta şehitlikte bulunan bir mektup şaşkınlığa sebep oldu. Şehit mezarlarının başına bırakılan mektuplar kimi şehit ailelerini üzerken, kimisini duygulandırdı.

Haber Merkezi İHA
Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu.
Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu.

Sivas’ta geçtiğimiz gün kimliği henüz tespit edilemeyen bir vatandaş Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde bulunan şehit mezarlıklarındaki her bir şehit mezarına mektup bıraktı.

Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu.

Şahıs bir poşet içerisine yerleştirdiği ve zarf içerisine koyduğu mektupları her şehidin başucuna koydu. Şehitler adına şehit yakınlarına hitaben kaleme alınmış mektuplar, bazı şehit ailelerinde üzüntüye neden olurken bazılarını ise duygulandırdı. El yazısı ile kaleme alınmış mektupların aynı kişi tarafından yazılıp çoğaltılmış olduğu düşünülüyor. Şehit mezarlarına bırakılan mektupların fark edilmesi üzerine mektupları bırakan kişi ya da kişiler araştırılıyor.

Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu.

"Bütün mektupların içeriği aynı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Şehitler ve Gaziler Deneği Başkanı Mustafa Hizan, "Geçtiğimiz Cuma günü içeresinde vatandaşımızın bir tanesi her şehidimizin kabrine mektup bırakmış. Görevli arkadaşlarımız ve gelen aileler cumartesi günü bu mektupları görmüşler. Şehitlerimiz adına yazılan bu mektubun içeriğine baktığımız zaman tamamen şehidimizin ağzından yazmış gibi ailelerine duygularını, düşüncelerini ifade etmiş. Şehitlerimizin ölmediğini, bu vatan, bu bayrak, bu millet için şehadet mertebesine ulaştığını iyi anlayan bir kişi olduğu kanaatindeyim. Bu duygu ve düşüncelerinden dolayı bu vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Ailelerimiz bu mektupları gördüğü zaman tabi ki hüzünlenecektir o duygusal anlar tekrar yeniden yaşayacaktır. Ailemizin burada sanki kendi şehidinden gelen bir mektubun olması gibi. Gördüğümüz kadarıyla tüm şehit mezarında var tabi aileleri, yakınları gelmiş olabilir veya vatandaşlarımızdan gelip bunun üzerindeki nedir deyip almış da olabilirler. Şu an 3 şehitliğimize de bu mektupları bırakmış ve ailelerimizden okuyanlar olmuştur. Herhangi bir şekilde zarar görmemesi için güzelce poşetlemiş hem de kilitli poşet kullanmış ve sanki aileye bu mektupları ulaştırılması üzerinde bir düşünceye girmiş. Her mezarda bir tane var, bir mektup yazmış onun fotokopisini çektirmiş ve çektirmiş olduğu fotokopileri zarfın içeresine koyup poşetlerle birlikte her mezara ayrı ayrı birer tane koymuş ve rüzgardan uçmaması için üzerlerine taş koymuş" şeklinde konuştu.
Mektubun içeriğindeki bir kısımda, "O gün öyle bir kavuşacağız ki acımız, kederimiz, üzüntümüz son bulacak. Melekler hayranlıkla izleyecekler bizi. Sonra ellerinizden tutup peygamber sofrasına götüreceğim sizi. Ama şimdilik sabredin gönlü yararlılarım. Mahşer günü kavuşacağız ve hiç ayrılmayacağız" ifadeleri yer aldı.

Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu.

Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu.

Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu.

Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu.

Kokun geliyor evladım! Mersin şehitlerimiz toprağa verildi
GÜNDEM
Kokun geliyor evladım! Mersin şehitlerimiz toprağa verildi
Abone Ol Google News
Milyon dolar ediyordu 64 dolara sattılar

Milyon dolar ediyordu 64 dolara sattılar

Üzerinde Mao'nun şiirinin yazdığı eser hırsızlarca çalınmıştı.
Dolu naylon fiyatını katladı

Dolu naylon fiyatını katladı

'​Daha önce 20 liraya aldığımız naylonların fiyatı 4 katına çıktı'...
CHPli Çeviközden Kapalı Maraş çıkışı: Salam keser gibi açılmaması gerekirdi

Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

Burası aslında pazar yeri

Burası aslında pazar yeri

​Dolu korkusuyla tıka basa otomobillerle doldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin sağlam sağlık alt yapısıyla salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika ülkeleri kaderlerine terk edildi. Biz, din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik." ifadelerini kullandı. Kıtayla 1000 yıllık bağı olan Türkiye'nin Afrika ile kader ortağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Biz birlikte başarmayı, birlikte yürümeyi istiyoruz. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak buyurgan, tepeden bakan bakışı reddediyoruz." dedi.

Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de bir ay önce başladı
Gündem

Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de bir ay önce başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına ücretsiz internet müjdesi verdi ve bunun “Türkiye’de ilk” olduğunu dile getirdi. Ancak bir ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet duyurusu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı: 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı: 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.