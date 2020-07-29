Kokun geliyor evladım! Mersin şehitlerimiz toprağa verildi

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen er Caner Mayendağı’nın cenazesi, memleketi Samsun’un merkez İlkadım ilçesinde toprağa verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesine ait gasilhaneden alınan şehidin naaşı, Büyük Camisi avlusuna getirildi. Şehidin babası Levent Mayendağı ve annesi Güngör Göksert’i yakınları teskin etmeye çalıştı.

Güngör Göksert

GÜNDEM Mersin'de asker otobüsü faciası: 4 şehidimiz var

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan aileye başsağlığı dileklerini iletti. Öğle namazını müteakip İl Müftüsü Seyfullah Çakır’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Mayendağı’nın naaşı, bir süre askerlerin omzunda taşındı. Bu esnada şehit annesi Güngör Göksert, oğlunun naaşını askerlerle beraber taşıdıktan sonra oğluna asker selamı ile veda etti. Daha sonra cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Kıranköy Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

TARSUS ŞEHİDİNE AĞLADI

Mustafa Dağlı

Er Mustafa Dağlı’nın cenazesi ise, memleketi Tarsus ilçesinde toprağa verildi. Şehit Dağlı’nın (22) Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Ulu Cami’nin avlusuna getirildi. Cenaze törenine, şehidin annesi Raziye ve babası Ali Dağlı ile yakınları, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile bazı milletvekilleri, kurum amirleri, askeri ve mülki erkan katıldı. . Şehit Dağlı’nın cenazesi, Tepeköy Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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BURSA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Samet Çaldır

Aynı kazada şehit olan er Samet Çaldır’ın (21) cenazesi de Bursa’da toprağa verildi.

Kokun geliyor evladım

Kerim Arslan

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Kerim Arslan'ın cenaze töreni

Şehit askerlerden Piyade Er Kerim Arslan, memleketi Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Güler Arslan, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşlarına hakim olmadı. Tabut başına gelerek son kez tabuta sarılan Anne Arslan, “Kokun geliyor oğlum, çık bir kere yüzünü göreyim” diyerek yürekleri dağladı. Anne Güler Arslan, arabaya kadar takip ettiği oğluna bakmaya doyamadı. Baba Osman ve kardeşi Eyüp de ayakta durmakta güçlük çekerken Kerim Arslan’ın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı gözyaşları içinde Çevrimli Köyünde toprağa verildi.