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İSTANBUL

Sekiz senedir aranıyordu: Nusret Vardar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı

26 Haziran 2013 tarihinden bu yana haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu yapılan Nusret Vardar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Vardar’ın cesedinin, tabancayla başından vurulduktan sonra ormanlık alana bırakıldığı belirlendi. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
Sekiz senedir aranıyordu: Nusret Vardar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı
Nusret Vardar

Diyarbakır’dan İstanbul’a çalışmak için gelen fayans ustası Nusret Vardar’dan (32) 26 Haziran 2013 tarihinden bu yana haber alınamıyordu.

Ailesinin de kayıp başvurusunda bulunduğu Vardar’ın bulunması için o tarihten beri polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu.

7 kişi gözaltına alındı

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu Vardar’ın kaybolması olayında şüpheli oldukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

Cesedini ormanda bıraktılar

Ekiplerin çalışmaları sonucu, gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin T. (36), Celal T. (28) ve Mehmet T’nin (24) olayın yaşandığı tarihlerde Diyarbakır’dan İstanbul’a geldikleri, Vardar’ın adresini çalıştığı yerdeki bir başka kişiden aldıkları ve Vardar’a ulaştıkları öğrenildi.

Bu kişiler daha sonra Vardar’ı Şişli’de buldu ve kiraladıkları bir araca bindirerek yola çıktı. Şüpheliler ve Vardar son olarak Sakarya’nın Hendek ilçesinde ormanlık bir alana geldi. Polisten alınan bilgiye göre, Vardar burada şüphelilerce tabancayla başından vurularak öldürüldü. Şüpheliler Vardar’ın cesedini ormanlık alanda bırakarak kaçtı.

Yasak ilişki iddiası

İddiaya göre, Nusret Vardar ile onu öldüren şüphelilerden birinin eşi arasında yasak ilişki vardı. Eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrenen adamın ailesinden üç kişi İstanbul’a gelerek Vardar’ı buldu ve cinayet olayı yaşandı. Öte yandan, Vardar’ın yasak ilişki yaşadığı kadınla ve kendisini öldüren şüphelilerle akrabalığı bulunduğu öğrenildi.

Ceset ormanlık alanda aranıyor

Nusret Vardar’ı araçla kaçırarak öldürdükleri belirlenen Hüseyin T., Celal T. ve Mehmet T. emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf etti. Bu kişilere yardım ettikleri tespit edilen 4 kişiyle birlikte toplam 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda Nusret Vardar’ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

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