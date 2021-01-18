Gündem Kayıp doktordan acı haber geldi Beş gündür aranıyordu
KOCAELİ

Kayıp doktordan acı haber geldi: Beş gündür aranıyordu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 Ocak'ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktor Uğur Tolun ölü bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu.
Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun (51) için Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, JAK, emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zabıta, Türk Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA'dan arama kurtarma ekipleri katıldı.

Arazi şartlarının güçlüğü ve mevsim şartlarının zorluğuna rağmen 100'ün üzerinde personel arama yaptı.

Kayıp doktoru 175 kişilik ekip arıyor
GÜNDEM
Kayıp doktoru 175 kişilik ekip arıyor
  • Arama çalışmaları sonucunda Tolun'un cesedi, evinin yakınında dereye devrilen aracının içinde tespit edildi.

AA
Doktor Uğur Tolun ölü bulundu.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Başiskele ilçesindeki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Uğur Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

100 kişilik ekip kayıp doktoru arıyor!
GÜNDEM
100 kişilik ekip kayıp doktoru arıyor!
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