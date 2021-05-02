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Gündem Sekiz yaşındaki oğluna araba kullandıran baba gözaltında
İSTANBUL

Sekiz yaşındaki oğluna araba kullandıran baba gözaltında

İstanbul Küçükçekmece'de 8 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı belirlenen baba R.Ü. gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Sekiz yaşındaki oğluna araba kullandıran baba gözaltında
Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, aracın plakasını tespit etti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir çocuğun araç kullanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, aracın plakasını belirledi. Polis, araç sahibi R.Ü.'yü yakaladı. R.Ü'nün, 8 yaşındaki oğluna araç kullanmasına izin verdiği belirlendi.

Şüpheli hakkında aile hukukundan kaynaklanan hükümlerin ihlali suçundan adli işlem başlatıldı.

  • Ayrıca, R.Ü.'ye ehliyetsiz şahsa araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ehliyetsiz ve asker kaçağı gençlerin akşam gezmesi pahalıya patladı
FOTOĞRAF 6
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Olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Yunus timleri şüphelendikleri 20 BY 117 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 gence neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmek için dışarı çıktıklarını söyledi.
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. Araçta yapılan kontrollerde ise ruhsatsız tüfek çıktı. Şahısların kimlik kontrollerinde ise sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
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Ayrıca 3 şahsın askerlik yoklamasına gitmedikleri ve bu sebeple arandıkları ortaya çıktı. Akşam gezmesi ise gençlere pahalıya mal oldu.
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3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ehliyetsiz araç kullanma gibi maddelerden yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.
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Ehliyetsiz ve asker kaçağı gençlerin akşam gezmesi pahalıya patladı
Denizli'de Yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlem uygulanırken sürücünün ehliyetsiz şahısların 3'ünün askerlik yoklamasına gitmediği ve arandığı ortaya çıktı.


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