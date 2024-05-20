Çin’li teknoloji devi Xiaomi, Redmi Note serisine bir yeni telefon ekledi. Peki, Redmi Note 13R’nin özellikleri ve fiyatı ne? İşte Redmi Note 13R’nin özellikleri ve fiyatı…

Xiaomi Redmi Note 13R Özellikleri

Redmi Note 13R, 6.79 inç büyüklüğünde LCD ekranla donatıldı. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip olan bu ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Redmi Note 12R ile Note 13R arasındaki temel farklardan bir tanesi de selfie kameranın iyileştirilmiş olması.

Ancak, cihazın en dikkat çekici yeniliği, yenileme hızının 90Hz’den 120Hz’e çıkarılması ve adaptif olması. Ayrıca, güç düğmesine entegre edilmiş yan tarafa monte edilen bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Fotoğraf ve video çekimi konusunda da Redmi Note 13R, selefiyle benzer özellikler taşıyor. Ana kamera 50MP çözünürlüğünde ve yanında 2MP makro lens bulunuyor. Cihazın önünde ise selfie’ler için 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor; bu, Note 12R’deki 5MP’lik ön kameraya göre bir iyileştirmedir.

Performans tarafına baktığımızda telefon, Snapdragon 4 Gen 2 işlemci kullanıyor ve 12GB’a kadar RAM ile 512GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Bu, Note 12R’nin sunduğu maksimum 8GB + 256GB konfigürasyonunu aşıyor. Cihaz, 5,030mAh kapasiteli biraz daha büyük bir pil ünitesi ile geliyor ve 33W daha hızlı şarj desteği sunuyor. Yazılım tarafında ise, kutudan çıkar çıkmaz HyperOS tabanlı Android 14 işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Redmi Note 13R Teknik Özellikleri

Telefon modellerini seri haline getirmesi ile tanınan Xiaomi’nin Redmi Note 13 serisi güncellendi. Toplamda 4 adet model bulunan seriye şimdi giriş seviyesine yakın kırpılmış bir model daha ekleniyor.

6.79 inçlik Full HD+ LCD ekran

Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti (2x Cortex-A78, 6x Cortex-A55)

6GB/8GB RAM

128GB/256GB/512GB depolama

50MP+2MP arka kamera

8MPön kamera

5030mAh batarya, 33W

Xiaomi Redmi Note 13R Renkleri

Renk seçenekleri olarak bu telefon, Gümüş, Gece Yarısı Siyahı ve Buz Kristali Mavi olmak üzere üç farklı renkte sunuluyor. Fiyatlandırma konusunda, 6GB + 128GB temel modeli için 1.399 yuan (193 USD) başlangıç fiyatı belirlenmiş. Üst seviye olan 12GB + 512GB konfigürasyonu ise 2.199 yuan (304 USD) fiyat etiketine sahip.

Xiaomi Redmi Note 13R Fiyatı

Versiyon Fiyatı

6 GB + 128 GB 195 dolar

8 GB + 128 GB 220 dolar

8 GB + 256 GB 250 dolar

12 GB + 256 GB 275 dolar

12 GB + 512 GB 305 dolar

Redmi Note 13R Çıkış Tarihi

Redmi Note 13R modeli ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. Global piyasalara hangi isim altında giriş yapacak şimdilik bilinmiyor.



