Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı: İşte Gemini 1.5 Pro özellikleri

Şirketten yapılan açıklamada, "Gemini 1.5 Pro" modelinde çeviri, kodlama, akıl yürütme gibi temel kullanım durumlarında bir dizi kalite iyileştirmesi yapıldığı belirtildi.





Gemini serisinin en yeni üyesi olan "Gemini 1.5 Flash" modelinin tepki hızının en önemli olduğu daha dar veya yüksek frekanslı görevler için optimize edildiği vurgulanan açıklamada, modelin konuşmaları hızlı şekilde özetleyebileceği, resimlere ve videolara altyazı koyabileceği, büyük dokümanlardan ve tablolardan veri çıkarabileceği kaydedildi.





Gemini uygulaması ve Gems

Paylaşılan bilgilere göre Gemini App en güncel modellere erişim sağlayacak. Şirket, Gemini App'in yeni özelliği Gemini Live'ı tanıttı. Yaz döneminde kullanıcılar ile buluşması planlanan özellik, sesli bir şekilde Gemini ile konuşmanıza destek oluyor. Bununla beraber Gemini Live, konuşmanıza uyum sağlıyor.





Ayrıca Project Astra da Gemini App'te yerini alacak. Hatta bu yılın ilerleyen dönemlerinde uygulamada yayına alınması planlanıyor. Bunlara ek olarak şirket, kişiselleştirilebilen GPT'ler benzeri Gems'i tanıttı. Gemini'ın Gems özelliği ile kendi özel öğretmeninizi, yoga eğitmeninizi ya da aşçınızı yaratmanız mümkün. Gemini App'te yayına alınması planlanan veri analiz özellikleri ise tablolarla görselleştirmeyi kolaylaştıracak.





Açıklamada, yeni nesil açık kaynak modeli Gemma ailesine eklenen iki yeni model de tanıtılırken, "Project Astra" ile yapay zeka asistanlarının geleceğine ilişkin ilerlemeleri paylaşıldı.

Project Astra

Project Astra, gündelik görevler için evrensel yapay zeka aracısı olarak tanımlanıyor. Kamera aracılığıyla çalışan Project Astra, gecikme olmadan gerçek zamanlı ve doğal bir şekilde etkileşime giriyor. Çok modlu Project Astra, bağlamı anlayıp hızlıca iletişime geçiyor. Gördüğü objeleri kolayca tanımlayan ürün, kamera üzerinden bulunduğunuz konumu anlayabilir, odada gözlüklerinizin yerini size söyleyebilir ve hatta gördüğü objelerle ilgili yaratıcı içerikler üretebilir. Project Astra, Google gözlükleriyle kullanılabiliyor. Gemini App'e gelmesi beklenen Project Astra, canlı demo için AI Sandbox Area'da kullanıcıların ilgisine sunuldu.





Yüksek çözünürlüklü video oluşturmaya yönelik model Veo ile metinden görüntüye model olan Imagen 3 'ün de duyurulduğu açıklamada, Gemini ile fotoğraf aramanın yeni yolu "Ask Photos" özelliği tanıtıldı.





Ask Photos: Soru sorarak fotoğraflara erişim

Bir süredir yapay zeka desteğiyle öne çıkan Google Fotoğraflar'a şimdiye kadar 6 milyar video ve fotoğraf yüklendi. Fotoğraflara eklenen arama deneyimi ise bir adım daha ileri taşınıyor. Bu yaz piyasaya sürülmesi planlanan ask photos özelliği ihtiyacınız olduğunda araba plakasına erişmenin yanı sıra anılar içinde gezinerek bir içerik deneyimi yaratıyor. Örneğin, uygulamaya "Çocuğum yüzmeyi nasıl öğrendi?" diye sorabilir ve bununla beraber özel bir içerik akışına erişebilirsiniz.





Gemini 1.5 destekli NotebookLM ile notlar sesli ve gerçek zamanlı içeriklere dönüşüyor

Google'ın yapay zeka destekli not tutma aracı NotebookLM'e Gemini 1.5 entegrasyonu geldi. Audio Overviews özelliği ile NotebookLM'de tutulan notlar kişiselleştirilmiş bir içeriğe dönüştürülüyor. İçerikleri adeta bir podcast gibi dinleyebiliyorsunuz. Hatta kullanıcılar da söz konusu konuşmaya katılabiliyor. Konuyu belli bağlam ve analojilerden anlatabiliyor. Örneğin bir fizik ödevini basketbol analojisiyle anlatabilir.

Google Overview: Videoyla soru sorma

Gemini döneminde yeni bir arama deneyimi sunacak olan Google, sorulan sorular ile ilgili bilgileri gerçek zamanlı olarak sunabilecek.

Google Overview adı verilen özellik, yıl sonuna kadar 1 milyar kişiye açılacak. Bizim yerimize "Googlelayacak" olan özellik, bu kadarla da kalmayacak. Katmanlı olarak, isteğe bağlı aramaları yapabilecek. Örneğin Yoga ile ilgili bir şey arandığında gerçek zamanlı bilgi ile hem yoga hakkında hem yoga salonları hakkında hem de oralarla iletişim konusunda bilgiler verecek. Bu özellik bizim için plan da yapabilecek.





Yeni arama teknolojisi ile birlikte artık video ile arama da yapılabilecek. Yapay zekâ sadece gördüğü şeyin ne olduğunu söylemekle kalmayıp sorulara da cevap verebiliyor. Yani sızdıran bir lavaboyu çekip "Bunu nasıl düzeltebilirim?" diye sorulduğu zaman ona göre bir cevap almak mümkün olacak.



















