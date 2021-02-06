Gündem Sekizinci kattan düşerek ölen Ayşe Özgecan Ustaya acı veda Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
ANKARA

Sekizinci kattan düşerek ölen Ayşe Özgecan Usta'ya acı veda: Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Zonguldak'ta, erkek arkadaşının 8'nci kattaki evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta (28), Ankara'da toprağa verildi. Ev hapsine çarptırılan Usta'nın erkek arkadaşı Bartu Can A'nın da ifadesi ortaya çıktı. Ayşe Özgecan Usta’nın evlilik konusunda yaptıkları konuşmanın ardından balkona çıktığını belirterek, "Kendimi atarım dedi. Tırabzanlara tutundu ve yüzü bana dönüktü. Yanına koştum. 'Yapma' diye bağırdım. Yukarı çekmek için mücadele ettim ama tutamadım" dedi. Bazı komşuların da bu ifadeyi doğruladığı öğrenildi

Haber Merkezi DHA
Ayşe Özgecan Usta
Ayşe Özgecan Usta

Ankara'da ailesiyle yaşayan Ayşe Özgecan Usta, Zonguldak'ta yanına gittiği erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'taki evinin balkonundan dün gece saatlerinde düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Bartu Can A'ya ev hapsi tedbiri uygulanırken, Ayşe Özgecan Usta'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi.

Usta için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Ayşe Özgecan Usta'nın annesi, babası, yakınları ve arkadaşları katıldı. Usta'nın ailesi, kızlarının tabutu başında gözyaşı döktü. Ayşe Özgecan Usta'nın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazı ardından Karşıyaka Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Tırnaklarından doku örneği alındı

Özgecan'ın babası Kenan Usta, "Ben Zonguldak savcısından ve emniyetinden bu işi kısa sürede aydınlatmasını istiyorum. Savcımızın da iyi olduğu söyleniyor. Biz sonucu bekliyoruz. Davacıyız. Tırnaklarından doku örnekleri alındı" diye konuştu.

Botu ve montu üstündeymiş

Özgecan'ın düştüğünde botunun ve montunun üzerinde olduğunu kaydeden Usta, "Arkadaşından az bir para istemiş, 'Ben münakaşa ettim, geri dönüyorum' demiş; ondan sonrası muamma. Tanımadığım bir şahıs ismini de bilmiyorum. Herhalde çıkmak istemiş, 'çıkamazsın' demiş. Komşusunun ifadesine göre, 'tutamıyorum yardım edin' demiş. O da bayanmış, yardım edememiş. Avukatımızın vasıtasıyla dosyayı alacağız. Daha önce ciddi bir şekilde görüşüyorlarmış. Bozuşmuşlar. Sonra tekrar barışıyorlar. Kızım buradan oraya gidiyor. Orada olan oluyor. Yeni barışıyorlar, evveli de 1-1,5 sene" ifadelerini kullandı.

DHA

Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Olayla ilgili soruşturma sürerken Bartu Can A'nın ifadesi ortaya çıktı. B.C.A. ifadesinde Ayşe Özgecan Usta ile 2 yıldır sevgili olduklarını söyledi. Usta'nın 2 Şubat'ta kendi aracıyla yaşadığı Ankara'dan yanına geldiğini ifade eden Bartu Can A, "Ben de Ankara'ya gittiğimde yanına giderdim, tek yaşardı. Zonguldak'a geldiğinde de bende kalıyordu. Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Olay günü akşam işe gitmek için evden çıktım. Akşam eve geldim ve terasta beraber yemek yedik, sohbet ettik. Sohbetimiz normal şeylerdi. İçeri geçtiğimizde evlilik sohbeti açarak evlenmek istediğini söylüyordu. Ben kendisine evleniriz dedim. Konuyu tartışmayı devam ettirdi. Sonra evden gitmek istediğini söyledi. Ben kendisine geç olduğunu ve sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledim. Sonra biraz sakinleşti ve salonda oturduk" dedi.

'Yapma' diye bağırdım

Bir süre sonra Ayşe Özgecan Usta'nın bir anda balkona çıkarak kendini atacağını söylediğini belirten B.C.A., ifadesinde şunları söyledi:

"Kendimi atarım dedi. Tırabzanlara tutundu ve yüzü bana dönüktü. Hemen yanına koştum. 'Dur, yapma aşkım' diye bağırdım. Eli balkon korkuluğu yani tırabzanda tutuluydu. Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim. Bu sırada alt kattaki komşu bayan kendi balkonundaydı. Yardım için bu bayana 'yardım et' diye bağırdım. Balkonundaki ip örgüyü kesmesini ve Usta'yı kurtarmasını istedim. Bu sırada Ayşe Özgecan Usta, kayarak düştü. Ben hemen 112 Acil Servis'i kendi telefonumla aradım. Sonra aşağıya indim. Bunlara alt kat komşum şahittir. Bu olanlar nedeniyle şok geçirdim. Üzgünüm, çok üzgünüm."

Komşular ifadeyi doğruladı

Olayla ilgili tanık olarak ifadeleri alınan

Bartu Can A'nın komşuları da Usta'nın balkondan sarktığını ve erkek arkadaşının kurtarmak için 'yapma aşkım' diyerek mücadele ettiği yönünde ifadeler verdi. Karşı binada oturan Özkan Çilbaş da gelen sesle dışarı çıktığını ve genç kızı yerde yatarken gördüğünü anlatarak, "Ben hemen karşı binada oturuyorum. Gece 01.00 sıraları uyuyordum. Kütleme sesine uyandık. O sırada tesadüfen bir kişi de oradan geçiyormuş. Düştüğüne tanık olmuş. Ben de yerde yatar vaziyette gördüm. Ben çıktım ve hemen yardım etmeye çalıştım. O sırada gelen bir hemşire ablamız ambulans gelene kadar kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Sonra ambulans geldi. Başka bir şey bilmiyorum. O gece bize sabah olmadı. Çok üzüldük" diye konuştu.

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