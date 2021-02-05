Gündem İntihar mı cinayet mi Sekizinci kattan düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında
3. SAYFA

İntihar mı cinayet mi: Sekizinci kattan düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında

Zonguldak'ta, apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan Usta (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili erkek arkadaş B.C.A'yı gözaltına alırken, genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Haber Merkezi DHA
Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, oturdukları 8’inci kattaki daireden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladıkları Ayşe Özgecan Usta, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA

Erkek arkadaşı 'atladı' dedi

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.C.A., Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söylediği belirtildi. B.C.A., tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü.

İstanbul'da kadın cinayeti: Astım hastası karısını boğarak öldürdü
GÜNDEM
İstanbul'da kadın cinayeti: Astım hastası karısını boğarak öldürdü

DHA

Cep telefonu incelenecek

Polis ekipleri, apartmanda yaşayan diğer vatandaşların da ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, evde inceleme yaptı. Usta'nın cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Genç kızın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği polis ekiplerince yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak.

Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı
GÜNDEM
Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı

DHA

Ayşe Özgecan Usta'nın Ankara'dan önceki gün erkek arkadaşının yanına geldiği öğrenildi. Genç kadının cenazesini almak için Ankara'dan gelen babası Kenan Usta ve ailesi, morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Kenan Usta, kızının ölümünden sabah saat 04.00’te haberi olduğunu ve hemen Zonguldak'a geldiklerini söyledi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda şüphelerinin olduğunu ifade eden Kenan Usta, şöyle konuştu:

İHA

'Kızımın buraya geldiğinden haberim yoktu'


"İntihar mı yoksa cinayet mi yalnız şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okutmadılar ama kadın doğru mudur bilmiyorum ama bakmış oğlan bağırmış 'Artık tutamıyorum' filan diye. Bir erkek 55 kilo kız çocuğunu tutar. Üstü başı giyinikmiş. Herhalde münakaşa ettiler. Benim tahmini bunlar. Çıkmak istedi oda salmayınca filan münakaşa ettiler. Artık attı mı atmadı mı onu gelecek zaman gösterecek. Kızımın buraya geldiğinden haberim yok. Ankara'da yaşıyoruz. Arkadaşına gideceğin söylemişti. Ben de o arkadaşının ailesini tanıyorum. 'Olabilir' dedim. Ertesi gün aradım. 'Oradayız' dedi. Ondan sonrası bu. Hayat dolu, canımızdı ciğerimizdi bizim."

Gözaltında bulunan B.C.A'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yine kadın cinayeti
GÜNDEM
Yine kadın cinayeti

Esenler'deki kadın cinayeti: Apartmandan çıkarken görüntülere yakalandı
GÜNDEM
Esenler'deki kadın cinayeti: Apartmandan çıkarken görüntülere yakalandı

İstanbul Fatih'te sır ölüm: Merdivenlerde bulundu
GÜNDEM
İstanbul Fatih'te sır ölüm: Merdivenlerde bulundu

Plajda sır ölüm
GÜNDEM
Plajda sır ölüm
Abone Ol Google News
Norveç somonundan farkı yok

Norveç somonundan farkı yok

Rize'de yetiştirilip 12 ülkeye ihraç ediliyor.
Geçiş 6 dakikaya inecek

Geçiş 6 dakikaya inecek

Bakan konuştu: Asırların hayali için geri sayımdayız.
Erdoğan konuşuyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongreleri'ne katılıyor.

​Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunuyor.

​Mahrem yapılanması soruşturmasında itirafçıların açıklaması.

''Sayımız yetseydi de yeni anayasayı tek başımıza yapmak istemezdik''

​Dünyada sadece 7 ülkede bulunuyor.

Bu da yerli Ironman

Bu da yerli Ironman

​Sesli komut sistemiyle çalışıp ateşleme yapabiliyor.

​Emeklilerin promosyon ücretleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.