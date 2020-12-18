Selçuk Bayraktar: Karabağ zaferini şehitlerimiz kazandırdı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, teknoloji şirketlerinin kurucularını ve yöneticilerini bir araya getiren World Net Summit’de açıklamalarda bulundu.

Türkiye üretimi Bayraktar TB2’lerin Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasındaki payına ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, “Karabağ'daki zafer sadece teknoloji ile elde edilmedi. Zaferin asıl sebebi şehitlerimizdir. Teknoloji sadece bir araçtır. Bu nedenle askerlerimizi yetiştiren Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum, şehitlerin ruhları şad olsun” dedi.

OYNAT 00:45 Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu: Mehter marşı eşliğinde sergilendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Tören alanında Dağlık Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri teçhizatların yanı sıra Karabağ'da Ermenistan'a ait mevzileri, askeri araçları ve hava savunma sistemlerine ağır kayıplar verdiren Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'ler de Mehter Marşı eşliğinde tören alanında sergilendi.

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Akıncı TİHA'da 6 adet yapay zeka bilgisayar olacak

Selçuk Bayraktar, zirvede Türkiye’nin İHA/SİHA sistemleri hakkında da bilgiler verdi. Türkiye’yi, taarruzi insansız hava aracı üretiminde dünyanın 4 ülkesinden biri konumuna getiren, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA’ya ilişkin yeni detaylar paylaşan Bayraktar, Akıncı TİHA'da 6 adet yapay zeka bilgisayar olacağını söyledi.

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OYNAT 01:45 İkinci "AKINCI TİHA" göklerde: Uçuş testini başarıyla tamamladı BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek. BiP'te paylaş

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"Bayraktar TB2’ler 280 bin saatten fazla uçuş yaptı"

Dünya medyasının gündeminden düşmeyen Bayraktar TB2’lere ilişkin de konuşan Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA’lar 4 ülke envanterinde 154 adet olarak görev yapmaya devam ediyor. Türk ve yabancı güvenlik kuvvetlerinin envanterinde, bugüne kadar, 280 bin saatten fazla uçuş yaptı" dedi.

GÜNDEM Uydu sistemli Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi: Burun kısmı daha farklı

Muharip İnsansız Uçak Sistemi’nin ilk uçuşu 2023’den önce

Bayraktar ayrıca, Muharip İnsansız Uçak Sistemi’nin (MİUS) ilk prototipinin uçuşunu 2023’ten önce yapmayı planladıklarını ifade etti.