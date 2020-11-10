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Gündem Uydu sistemli Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi Burun kısmı daha farklı
POLİTİKA

Uydu sistemli Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi: Burun kısmı daha farklı

Türkiye’nin havadaki silahlı gözü Bayraktar TB2’nin uydu sistemli hali ilk kez görüntülendi. Yeni TB2 ön ucundaki çıkıntıyla dikkat çekerken, bu kısmın haberleşmeyi sağlayan parça olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Kumanda menzili daha uzun olan ve SATCOM haberleşme sistemini kullanan TB2’nin, sınır ötesi operasyonlarda kumanda merkezi kurmanın zor olduğu yerlerde büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baykar, uydu sistemli Bayraktar TB2'nin fotoğraflarını paylaştı.
Baykar, uydu sistemli Bayraktar TB2'nin fotoğraflarını paylaştı.

Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2’nin uydu sistemli yeni hali, Baykar Savunma’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilk kez görüntülendi.

TB2’nin yenilenmiş halinde en önemli değişikliğin burun kısmındaki çıkıntı olduğu görülüyor. Çıkıntının, haberleşmeyi sağlayan parça olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Bayraktar’a milli haberleşme
EKONOMİ
Bayraktar’a milli haberleşme

ASELSAN üretimi CATS ve milli haberleşme sistemi SATCOM'a sahip

Paylaşılan fotoğrafta, Kanada’nın silah ambargosu sonrası SİHA’larda denenen ASELSAN'ın ürettiği CATS kamera sistemleri de görülüyor. Yenilenen TB2’de ayrıca milli haberleşme sistemi olan Uydu Haberleşme Terminali SATCOM da bulunuyor. Bu sayede Bayraktar TB2 daha yüksek menzilde görev yapabilme kapasitesine ulaşıyor.

"Kanada'nın kamera vermediği Bayraktar TB2 İHA'da ASELSAN sistemi testine başlandı" iddiası
GÜNDEM
"Kanada'nın kamera vermediği Bayraktar TB2 İHA'da ASELSAN sistemi testine başlandı" iddiası

Türkiye'nin havadaki silahlı gözü SİHA'nın yeni imajı
EKONOMİ
Türkiye'nin havadaki silahlı gözü SİHA'nın yeni imajı

Sınır ötesi operasyonlarda büyük kolaylık sağlayacak

Uydu sistemli Bayraktar TB2’nin, büyük başarılara imza atılan sınır ötesi operasyonlarda kumanda merkezi kurmanın zor olduğu yerlerde büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Rus medyası, Rusya'nın SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır
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Rus medyası, Rusya'nın SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır
Rusya medyası Türkiye'nin SİHA kapasitesini gündemine taşıdı. Rus gazetesi, 'Rusya SİHA savaşına hazır mı?' başlıklı haberine 'hayır' yanıtını verdi. BBC'nin Moskova muhabiri Rus medyasındaki SİHA öz eleştirilerini paylaştı. Rus gazete Rusya'nın SİHA savaşına hazır olmadığını, ülkenin küçük yüzlerce insansız hava aracına sahip olduğunu ancak büyük insansız hava araçlarına sahip olmadığını yazdı.


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