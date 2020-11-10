Uydu sistemli Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi: Burun kısmı daha farklı

Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2’nin uydu sistemli yeni hali, Baykar Savunma’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilk kez görüntülendi.

Can Azerbaycan; zaferin kutlu olsun!



Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna!



Qarabağ Azərbaycandır!#ikidevletbirmillet 🇹🇷🇦🇿



(📸 Bayraktar S/İHA Test ve Eğitim Merkezi) pic.twitter.com/a183ime6dn — BAYKAR (@Baykar_Savunma) November 10, 2020

TB2’nin yenilenmiş halinde en önemli değişikliğin burun kısmındaki çıkıntı olduğu görülüyor. Çıkıntının, haberleşmeyi sağlayan parça olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

EKONOMİ Bayraktar’a milli haberleşme

ASELSAN üretimi CATS ve milli haberleşme sistemi SATCOM'a sahip

Paylaşılan fotoğrafta, Kanada’nın silah ambargosu sonrası SİHA’larda denenen ASELSAN'ın ürettiği CATS kamera sistemleri de görülüyor. Yenilenen TB2’de ayrıca milli haberleşme sistemi olan Uydu Haberleşme Terminali SATCOM da bulunuyor. Bu sayede Bayraktar TB2 daha yüksek menzilde görev yapabilme kapasitesine ulaşıyor.

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Sınır ötesi operasyonlarda büyük kolaylık sağlayacak

Uydu sistemli Bayraktar TB2’nin, büyük başarılara imza atılan sınır ötesi operasyonlarda kumanda merkezi kurmanın zor olduğu yerlerde büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

OYNAT 00:39 Rus medyası, Rusya'nın SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır Rusya medyası Türkiye'nin SİHA kapasitesini gündemine taşıdı. Rus gazetesi, 'Rusya SİHA savaşına hazır mı?' başlıklı haberine 'hayır' yanıtını verdi. BBC'nin Moskova muhabiri Rus medyasındaki SİHA öz eleştirilerini paylaştı. Rus gazete Rusya'nın SİHA savaşına hazır olmadığını, ülkenin küçük yüzlerce insansız hava aracına sahip olduğunu ancak büyük insansız hava araçlarına sahip olmadığını yazdı. BiP'te paylaş

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