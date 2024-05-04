Selçuk Üniversitesinden Gazze'ye tam destek

Konuşmasında İsrail’in Gazze'de 2,5 milyona yakın insanı elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakarak ve dünyanın gözü önünde hunharca ölüme mahkûm ettiğini vurgulayan Aksoy, "İsrail apaçık bir devlet terörü ve insanlık suçu işliyor. İsrail’in bu vahim hatadan derhâl dönmesi gerekiyor. Gazze'deki sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine son vermesi gerekiyor. Gazze'de yaşanan soykırıma tepki gösteren öğrencilerimizle her seferinde bir araya gelerek desteklerini iletmelerini ve Üniversite Rektörü olarak bu konuda yanında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

SERGİ VE KERMESİN GELİRİ GAZZE'YE

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Gazze'ye Destek Fotoğraf Sergisi ve Kermesi düzenlendi. Burada satılan fotoğraflar ve yiyeceklerden elde edilen gelir Gazze'deki mağdurlara maddi destek sağladı. Ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, burada 3 farklı dilde basın açıklaması yaptı ve tüm dünyada konuşulan yaygın dillerde Gazze dramına dikkat çekildi.

ÜNİVERSİTE'DE İSRAİL BOYKOTU