Selçuk Üniversitesinden Gazze'ye tam destek

Konuşmasında İsrail’in Gazze'de 2,5 milyona yakın insanı elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakarak ve dünyanın gözü önünde hunharca ölüme mahkûm ettiğini vurgulayan Aksoy, "İsrail apaçık bir devlet terörü ve insanlık suçu işliyor. İsrail’in bu vahim hatadan derhâl dönmesi gerekiyor. Gazze'deki sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine son vermesi gerekiyor. Gazze'de yaşanan soykırıma tepki gösteren öğrencilerimizle her seferinde bir araya gelerek desteklerini iletmelerini ve Üniversite Rektörü olarak bu konuda yanında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.
SERGİ VE KERMESİN GELİRİ GAZZE'YE
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Gazze'ye Destek Fotoğraf Sergisi ve Kermesi düzenlendi. Burada satılan fotoğraflar ve yiyeceklerden elde edilen gelir Gazze'deki mağdurlara maddi destek sağladı. Ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, burada 3 farklı dilde basın açıklaması yaptı ve tüm dünyada konuşulan yaygın dillerde Gazze dramına dikkat çekildi.
ÜNİVERSİTE'DE İSRAİL BOYKOTU
Ayrıca Rektörlük tarafından yapılan açıklamada Üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışının artık yapılmayacağı duyuruldu. Filistin’de de aylardır süren soykırıma karşı barışçıl tepki ve faaliyetleri açıkça destekleyen Üniversite yönetimi, bu etkinlikleri, Filistin'le birlikte tüm mazlum ve mağdur toplumlara yönelik bir dayanışma ve adalet arayışının bir yansıması olarak gösterdi. Öğrenci kulüpleri ve akademisyenler, çeşitli etkinlikler düzenleyerek Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmeyi ve uluslararası toplumu harekete geçirmeyi amaçlayan Selçuk'ta sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla Gazze'ye yardım kampanyaları düzenleniyor ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.