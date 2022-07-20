Selçuklu ve Karatay’dan ecdat yadigârına vefa: Srebrenitsa anneleri yeni evlerine kavuştu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Bosna Hersek’te faaliyet gösteren “Emmaus” Dayanışma Forumu, Selçuklu ve Karatay Belediyeleri iş birliği ile, Potoçari’de inşa edilen 2 evin açılışı dualarla yapıldı.

Törende konuşan ve Bosna’da kendilerini misafir değil ev sahibi olarak gördüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün de burada Konya’dan Selçuklu ve Karatay belediyeleri olarak Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin işbirliğinde annelerimiz için yaptırdığımız evlerin açılışını ve teslimini yapmak üzere bulunuyoruz. İnşallah evlerin tamamının teslimi ve buradaki diğer çevre düzenlemesi faaliyetlerinin de tamamlanması ile birlikte artık annelerimiz daha huzurlu bir ortamda yaşayacaklar” dedi.

Huzur evi projesinde belediye olarak üstlendikleri bir evin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, “Evlad-ı Fatihan yurdundaki her eser bize emanet, dolayısıyla belediye olarak her türlü esere sahip çıkmaya söz verdik ve bunun için buradayız” ifadelerini kullandı.

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‘BURADA OLMAK HUZUR VERİYOR’

Bosna’ya her gelişinde huzur bulduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun “Sizler sadece renginizden cinsiyetinizden dolayı değil inançlarınızdan dolayı katliama uğradınız. Bize düşen dünyanın neresinde olursa olsun hangi inanca, renge, dile, ırka ait olursa olsun mazlumun yanında durmak. Ben sizlere sabırlar diliyorum şehitlerimize Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Tüm dünyaya barış ve kardeşliğin yayılacağının altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Bu toprakları bu anneleri bize emanet eden başta Aliya İzetbegoviç olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Törene, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, EMMAUS Koordinatörü Elmedin Skrebo ve Türk yetkililer katıldı.

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