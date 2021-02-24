Selçuklu'nun yeni eğitim ve kültür projeleri tanıtıldı

Hayata geçirdiği örnek projelerle şehrin eğitim ve kültürel yaşamına değer katan Selçuklu Belediyesi, kadim medeniyet Selçuklu’dan aldığı güçle gelecek nesillerin yolunu aydınlatıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programında Selçuklu Belediyesi’nin eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerini, yatırımlarını ve projelerini anlattı.

Programa Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızrak'ın yanı sıra Selçuklu Belediyesi Meclis üyeleri, başkan yardımcıları katıldı.





Sözlerine Selçuklu Değerler Eğitimi programından ilham alıp, yeni başlangıçlara yeni ufuklara gönül açtıklarını ifade ederek başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “ Biz; Tarihimizden cesaret alarak, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı ile geleceğe adım attık. Geleceğimizi inşa ederken geçmişimize ait değerlerimizi asla unutmadık. Geleceğe güvenle bakan nesilleri tarihin ışığı ile aydınlattık. Çocuklarımızı değerlerimizle buluşturup, şahsiyetli ve karakterli bireyler yetiştirip, akıl, beden ve gönül bütünlüğü vizyonu ile onları geleceğe taşımak istedik. Selçuklu demek eğitim demek. Selçuklu, geçmişten geleceğe medeniyet demek” dedi.

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Eğitimin sadece okulda değil hayatın başlangıcından sonuna kadar devam eden bir süreç olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, eğitim, kültür ve sanat yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı;

Başlangıçta yayın ve materyal desteği ile başlayan Selçuklu Değerler Eğitimi Programımız, son iki yılda farklı bir boyut kazanarak çeşitli markaların üretilmesi ve okul dışı öğrenme ortamlarının hazırlanmasına olanak sağladı. Çocuk Kütüphanesi ile anaokulu ve ilkokula, Sille Tabiat Okulu ile anaokulu, ikinci ve dördüncü sınıflara , Sanat Tasarım Atölyesi ile okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitime, Trafik Eğitim Parkı ile dördüncü sınıflara yönelik eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

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SİLLE TABİAT OKULU

Sille Tabiat Okulumuz; “Öğren-Yap-Ol” felsefesi ile çalışmalarını sürdürmektedir.Sille Tabiat Okulu sayesinde öğrencilerimiz; tabiatla buluşup, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal yönlerinin geliştirilebileceği, birlikte iş yapabilme yeteneklerinin güçlendirileceği ortamlara sahip oldular.Zanaat, ekoloji, bilim, doğa sporları, sanat, masal, organik gıda, yaşam becerileri, tohum, geleneksel Konya çocuk oyunları, ziraat, gözlem, ahşap, satrançtan oluşan Sille Tabiat Okulu Atölyeleri’nden 2020 yılında 721, toplamda ise 10.086 öğrencimiz faydalanmıştır.

AHMET KELEŞOĞLU SANAT TASARIM ATÖLYESİ

Sanat Tasarım Atölyemiz sayesinde kodlama, akıllı ev sistemleri üretimi, 3d modelleme, simülasyon, ahşap ve metali işleme, seramik üretimi, resim ve origami tasarımı gibi yeni uygulamalar öğrenen bir nesil yetiştirilmesine olanak sağlıyoruz. Atölyemizden 2020 yılında 823, toplam’da ise 6.500 öğrencimiz yararlanmıştır.

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TRAFİK EĞİTİM PARKI

Hedefinde trafikte sorumluluk bilinci gelişmiş, hoşgörülü, sabırlı, kendine ve topluma saygılı kuşaklar yetiştirmek olan Trafik Eğitim Parkımızda ilkokul 4.sınıfta okuyan çocuklarımıza, hem yaya, hem yürüyüş, hem de araç yollarında trafik eğitimleri verilmekte. Parkımızdaki eğitimlerden 2018-2019 eğitim öğretim yılında 5500 öğrencimiz, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise 6889 öğrencimiz yararlandı.

SELÇUKLU BELEDİYESİ KOP ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

Çocuklarımızın okul öncesi dönemde kütüphanelerle tanışmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanemiz, 4-10 yaş grubu çocuklarımız için hizmet vermektedir. 6 bin adet yayının bulunduğu, Çocuk Kütüphanemizden 2020 yılında 1.931 toplamda ise 11.363 öğrencimiz yararlanmıştır.

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SELÇUKLU'NUN YENİ DÖNEM EĞİTİM VE KÜLTÜR PROJELERİ

Çocuklar ve gençlerin yanı sıra hayat boyu öğrenme anlayışı ile tüm Selçuklu ’da yaşayan vatandaşlar için yeni projeleri olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, müjdelerini arka arkaya sıraladı.

UZAKTAN EĞİTİM DESTEK MERKEZLERİ

“Eğitimde Yalnız Değilsiniz”

İlk projemiz ve müjdemiz; pandemi sürecinde uzaktan eğitim nedeniyle mağdur olan öğrencilerimize. “Eğitimde yalnız değilsiniz” diyoruz ve ilk etapta Yazır ve Fatih Mahallerimizde olmak üzere Uzaktan

Eğitim Destek Merkezlerimizi bu hafta itibariyle öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu özel merkezlerde öğrencilerimize, EBA Destek Merkezine online erişim sağlayabilecekleri, dijital dönüşümle kendini ve öğrenmeyi geliştireceği, sakin, huzurlu ve rahat bir çalışma ortamı olacak. Bilgisayar ve tablet imkânı sunulan Uzaktan Eğitim Destek Merkezlerinde bölge sakinlerinin de yararlanabileceği kütüphane de bulunmaktadır.

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HATİCE HATUN KÜLLİYESİ VE ÇOCUK MEKTEBİ

“Yeni bir Uyanış”

Bu projenin de tüm Türkiye için örnek teşkil edecek bir proje olmasını ümit ediyoruz.Mahalle ölçeğinde, cami merkezli ve tüm yaş gruplarına hizmet verecek, çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımların ve yaşlıların yürüme mesafesinde erişim sağlayıp hizmet alabileceği bir merkez. 4-6 yaş grubu okul öncesi çocuklarımıza hizmet verecek Çocuk Mektebi, içinde ilk, orta ve lise seviyesinde çocuklarımıza hizmet verecek kütüphanesi ve etüt bölümü ile, aynı zamanda ebeveynlerin ve yaşlılarımızın da hizmet alabileceği Millet Kıraathanesi ve her yaş grubundan mahallelilerin yararlanabileceği Eğitim ve Toplantı Salonu ile adeta bir mahalle külliyesi niteliğinde. Selçuklu Belediyesi Hatice Hatun Külliyesi ve Çocuk Mektebinde “Elif “ Atölyesi, “Ba” Atölyesi, El becerileri Atölyesi (Ahşap), Kıssahan Atölyesi (Kütüphane, Drama) ve Oyun ve Rekreasyon Atölyesi (Zeka Oyunları)yer alacak.

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SELÇUKLU SOSYAL GELİŞİM VE SANAT MERKEZİ

“Gelişim-Dönüşüm-Keşif”

Selçuklu Sosyal Gelişim ve Sanat Merkezinde, eğitimdeki tekdüze bilgi ve içerik naklinden ziyade araştıran, keşfeden ve sorgulayan bir nesil inşa edilecektir. Bu merkezde, geleneksel kodlarımızdan kopmadan 21. Yüzyıl yeterlilikleri olan küresel bilinç, sağlık, çevre ve girişimcilik okuryazarlığı, öğrenme ve inovasyon yetkinlikleri, iletişim, sanat ve ilişki yönetimi temaları başta olmak üzere birçok alanda nitelikli insan kaynağı oluşumuna hizmet edilecektir.

“Selçuklu Sosyal Gelişim ve Sanat Merkezi” nde Siber Güvenlik Atölyesi, Girişimcilik Atölyesi, CBS – Harita Okuryazarlığı Atölyesi, Organik Oyuncak Tasarım Atölyesi, Vefa Gençlik Atölyesi, Çocuk Düşünce (Felsefe) Atölyesi, Müzik Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi,Çocuk Hat Sanatı Atölyesi, Tarih Atölyesi, Genç Kalemler/Söz Söyleme Sanatı/Hitabet Sanatı Atölyesi, Cam Sanatı Atölyesi, Robotik Kodlama- İHA-Mekatronik Atölyesi, Cep Sinema, Drama ve Tiyatro Atölyeleri yer alacak.

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SELÇUKLU ŞEHİR KÜTÜPHANESİ

Bugüne kadar Selçuklu'ya 90 adet kütüphane kazandırdık. Okuyan bir Selçuklu için gerekeni yaptık.Bu çalışmamızı, Selçuklu Şehir Kütüphanesi ile taçlandırıyoruz. Bosna Hersek Mahallemizde bulunan Gençlik Merkezimizin kütüphaneye dönüştürülmesiyle kurulacak olan merkezde halk kütüphanesiyle birlikte çocuk kütüphanesi, akademik araştırma bölümü, etüd alanı, grup çalışma odaları, sergi alanı, seminer salonu, konferans salonu, mescit ve kafeterya gibi bölümler yer alacaktır.

Bosna Hersek mahallemizde gerçekleştireceğimiz yeni nesil Selçuklu Şehir Kütüphanemiz,örneğinin ilk uygulaması olup, diğer bölgelerimizde de yapılarak yaygınlaştırılacaktır. Selçuklu Şehir Kütüphanemizi,2022 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek olan Kütüphaneler Haftası’nda vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz.

SELÇUKLU BELEDİYESİ SANAT AKADEMİSİ

"Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi” okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversite öğrencilerine ve vatandaşlarımıza yönelik planlanan kişisel gelişim, sahne sanatları, müzik eğitimi alanlarında açılacak kurslarla hizmet verecektir. Selçuklu Kongre Merkezinde hizmet verecek olan akademide aynı zamanda; insanlığın ortak dili ve evrensel kültürün ortak paydası olan sanat ve sanat dallarının toplumsal değerlerimize uygun olarak icra edilecek, geliştirilecek, toplumumuza sevdirecek, yetenekli kişiler keşfedilerek eğitilecek ve yetiştirilmesi sağlanacaktır. Bu eğitimler, akademisyenler ve alanında uzman öğreticilerden oluşan eğitim kadrosu tarafından verilecektir. Tiyatro toplulukları ve müzik koroları, şehrimizin sanat hayatına yeni sanatçıların kazandırılması ve sanatsal etkinliklerin artmasına katkı sağlayacaktır. Belli aralıklarla alanında uzman, ulusal ve uluslararası alanında başarılı sanatçı, akademisyen ve kişisel gelişim uzmanları misafir öğretim üyesi olarak eğitimlere katkı sağlayacaktır.

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Sanat Akademisi, şehrin sosyal sorunlarıyla ilgili konferans vb. etkinlikler planlayıp toplumsal farkındalık oluşturma misyonunu da üstlenecektir. 2021 yılı çalışmaları ile 3000 okul öncesi, ilk ve orta dereceli okul öğrencisi ile 1000 üniversite öğrencisine ulaşılacaktır. Selçuklu Sanat Akademisinde Müzik Enstrümanları ve Sanatları, Sahne ve Gösteri Sanatları ve Kişisel Gelişim alanları yer alacak.Hedefimiz ülkemize, geleceğe umutla bakan ve sanatsal potansiyellerini performansa çevirme gayretini taşıyan sanatseverler kazandırmaktır.

Programda söz alan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Tüm dünyanın iyi insanlara ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Angı: “Gerçekten biz kadim bir medeniyetin üzerinde bugünü yaşıyoruz ve geleceğe bakıyoruz. Bugün dünya iyi insanı arıyor bu iyi insanı yetiştirmek için çaba gösterenlere de Allah razı olsun demek düşüyor. Gerçekten dünyanın yaşadığı pek çok sıkıntının temeli insan odaklı. Biz insanı kamil noktaya taşıyabilirsek sadece ilmin cehaleti aldığı nesli değil, doğumdan ölüme kadar olan zamanda geriye güzel bir şeyler bırakan nesli de yetiştirmiş olacağız. Herkes aya giderken Türkler yaya diye eleştirilen bir yerden gençliği ufka baktırmaya ve umutla bu yürüyüşü tamamlamaya yönlendiren bir anlayış ve bir cumhurbaşkanımız var Allah ondan razı olsun. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Programın sonunda Selçuklu Belediyesince geleneksel hale getirilecek olan “İyi birey iyi toplum” ödülünün ilki hastane önünde gönüllü olarak çorba dağıtan Lokman Yıldız isimli vatandaşa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından takdim edildi. Ayrıca programa katılan öğrenciler atölyelerde kendi el emekleriyle ortaya çıkardıkları eserleri sahnede protokol üyelerine takdim ettiler.