Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Selimiyeden Mescid-i Aksa için sela ve dualar yükseldi
İSTANBUL

Selimiye'den Mescid-i Aksa için sela ve dualar yükseldi

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları sürürken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın öğle namazından sonra tüm camilerden sela okunacağını söylemesinin ardından Edirne'deki Selimiye Camisi’nden sela ve dualar yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Selimiyeden Mescid-i Aksa için sela ve dualar yükseldi
Selimiye'den Mescid-i Aksa için sela ve dualar yükseldi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları sürürken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın öğle namazından sonra tüm camilerden sela okunacağını söylemesinin ardından Edirne'deki Selimiye Camisi’nden sela ve dualar yükseldi.

KUDÜS'ÜN KURTULUŞU İÇİN DUALAR EDİLDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırması ve 205 Filistinlinin yaralanmasının ardından bugün açıklama yaptı.

81 ilin camilerinden Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu ve zulmün son bulması için sela okunup, dua edileceğini belirten Erbaş’ın açıklamasının ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi’nden de öğle namazı öncesi selalar yükseldi. Camide daha sonra öğle namazı için ezan okunurken, imam Hatibi Yusuf Serenli, Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu ve zulmün son bulması için dua etti.

Mescid-i Aksa için tüm camilerde sela okundu
GÜNDEM
Mescid-i Aksa için tüm camilerde sela okundu
Abone Ol Google News
İki yüzlü Batı

İki yüzlü Batı

​Almanya hükümeti işgalci İsrail'i kınamadı.
Mescid-i Aksaya yardım yapmaları farz

'Mescid-i Aksa'ya yardım yapmaları farz'

Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden İslam dünyasına çağrı.
Erdoğandan Filistine telefon

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Yaralı sayısı 305

Yaralı sayısı 305

Mescid-i Aksa'daki saldırılarda yaralı Filistinli sayısı yükseliyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Harem-i Şerif'ten seslendi.
Filistin 7'den 70'e direniyor

Filistin 7'den 70'e direniyor

Dünya, işgalci İsrail polisinin Müslümanlara saldırısına sessiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.