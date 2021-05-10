Mescid-i Aksa için tüm camilerde sela okundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’in Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik son saldırılarına ilişkin Sakarya’da Orhan Camii önünde açıklamalarda bulundu. Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İSRAİL'E LANET

"Allah'ın laneti üzerinize olsun helak olacaksınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içindedir. Tam bir barbarlıkla işgal etmeye çalışmakta, gözü dönmüş canavarlar masum Müslümanları canice katletmeye çalışmaktadırlar.

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

Çeşitli dinlerin mensupları Kudüs'ün hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız. Bu vahşeti engellemek için harekete geçmezseniz Allah ve elçileri adına söyleyeceğiniz hiç bir cümlenin karşılığı olmayacaktır. Ey Müslümanlar, hala bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız. Sizi umursamaz kılan nedir? Masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir?

REKLAM

CAMİLERDE SELA OKUNACAK

Bugün öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için selâ okunacak dualar edilecektir."

Aziz milletimizi, bugün Öğlen ezanının ardından ülkemizin tüm camilerinden Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu ve zalimlerin zulümlerinin son bulması için yankılanacak salalar ve dualara iştirak etmeye davet ediyorum. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 10, 2021