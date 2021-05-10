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Gündem Mescid-i Aksa için tüm camilerde sela okundu
POLİTİKA

Mescid-i Aksa için tüm camilerde sela okundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öğle ezanı sonrası tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okunacağını açıkladı. Erbaş'ın duyurusunun ardından tüm Türkiye'de öğle ezanının ardından salalar okundu ve dualar edildi. Öte yandan İsrail'in Mescidi Aksa'daki terör saldırılarına tepki gösteren Erbaş, "Allah'ın laneti üzerinize olsun helak olacaksınız" dedi. Müslümanlara çağrıdan bulunan Erbaş, "Ey Müslümanlar hala bir araya gelmeyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mescid-i Aksa için tüm camilerde sela okundu
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’in Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik son saldırılarına ilişkin Sakarya’da Orhan Camii önünde açıklamalarda bulundu. Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İSRAİL'E LANET

"Allah'ın laneti üzerinize olsun helak olacaksınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içindedir. Tam bir barbarlıkla işgal etmeye çalışmakta, gözü dönmüş canavarlar masum Müslümanları canice katletmeye çalışmaktadırlar.

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

Çeşitli dinlerin mensupları Kudüs'ün hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız. Bu vahşeti engellemek için harekete geçmezseniz Allah ve elçileri adına söyleyeceğiniz hiç bir cümlenin karşılığı olmayacaktır. Ey Müslümanlar, hala bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız. Sizi umursamaz kılan nedir? Masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir?

CAMİLERDE SELA OKUNACAK

Bugün öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için selâ okunacak dualar edilecektir."

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