Şemsiyesiz çıkmayın

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Amasya, Tokat ve Artvin ile sabah ilk saatlerde Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

REKLAM



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, batı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbulluların merakla beklediği haber geldi. İstanbul'da, kış mevsiminin ilk yarısı olarak bilinen zemherinin sonunda kar bekleniyor.

AA muhabirinin hava durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, bugünden itibaren Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir bölümü dışında yurdun tamamında yağışın devam edeceğini söyledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da yağışla beraber azalacağını ifade eden Köse, cumartesi günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini ve yüksek basıncın etkisi altına girileceğini anlattı.

REKLAM

Köse, bir hafta boyunca gündüzleri güneşli ve açık, geceleri ise ayaz sebebiyle kara yollarında buzlanma, tarımda da don tehlikesinin yaşanacağı günlerle karşılaşılacağını dile getirdi.

Kışın ilk döneminde genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini, yağışlarla birlikte dönem dönem mevsim normallerinin altına indiğini belirten Köse, son 9 aylık yağış tahminine bakınca da Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinin kurak geçtiğini, batı kesimlerinin ise kısmen mevsim normalleri civarında yağış aldığını söyledi.