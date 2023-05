Şentop: Milletimiz iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmayı reddetmektedir

"Türkiye’nin huzurunu kaçırmak ve böylelikle Balkanlar'a olan konsantrasyonunu bozmak isteyen güçler var. Onlara buradan sesleniyorum. Balkanlar’da herkes bilir ki; Balkanlar'ın güneşi Türkiye’den doğar, Avrupa’dan batar. Türkiye’nin olmadığı Balkanlar'a tarihte de günümüzde de kan ve gözyaşından başka bir şey reva görmediniz, karanlıktan başka bir şey getirmediniz. Tarih batıya günah çıkarmak için yeni bir fırsat verdi. Türkiye ile hesaplaşma derdinde olan kimi mihraklar uğruna bunu heba etmeyin. Türkiye sadece bölgesinde değil, bütün dünyada barış ve istikrardan yana adımlar atıyor. Kirli hesaplar, kanlı paylaşımlar, zulme çanak tutanlar karşısında her yerde, her zaman ve en önce Türkiye’yi buluyor. Bundan rahatsız olanlar bugünlerde seçimler dolayısıyla bakıyoruz ki elbirliği etmişçesine yine devredeler. Türlü yayınlar ve yorumlarla Türkiye’yi yıpratmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki Türkiye sınırları içine hapsolsun, gönül coğrafyasını terk etsin, Mavi Vatan'dan vazgeçsin. Unutmasınlar ki, dışarıdan yapılan bu tür manipülasyonlar, dış müdahale kokan analizler ve Türk milletine bir şeyleri dikte etme girişimleri nafile çabalardır. Aziz milletimiz, uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmayı her zaman reddetmektedir"