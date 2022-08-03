​‘Sıhhatler Olsun Güzellikler Dolsun’ projesi start aldı

Kayapınar Belediyesi tarafından berber ve kuaföre gidemeyen kırsalda oturan kız ve erkek çocuklara sosyal sorumluluk projesi kapsamında saç bakım ve kesim hizmeti veriliyor.

Birçok alanda sosyal belediyeciliğin güzel örneklerini gerçekleştiren Kayapınar Belediyesi, projelerine yenisini daha ekledi. ‘Sıhhatler Olsun Güzellikler Dolsun’ sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında kırsal mahallelerde eğitim öğretim gören çocukların saç bakımları ve kesimleri yapılıyor.

Berber ve kuaföre gitme imkanı bulamayan çocukları mutlu eden proje ilçeye bağlı kırsal mahallerde başlatıldı. Saç bakımları ve kesimleri yapılan kız ve erkek çocuklar, mutlulukları ve güzellikleriyle göz doldurdu. Proje kapsamında tüm mahallelerin gezileceği ve ulaşılmayan çocuk kalmayacağı belirtildi.

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Başlattıkları çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Kayapınar Belediyesi olarak yeni bir sosyal belediyecilik projesine daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Projeye ilçe merkezine en uzak olan kırsal mahaller ile başladıklarını ifade eden Başkan V. Karaman, “Proje kapsamında İlçemize bağlı tüm kırsal mahallelerde özellikle çarşıya ve merkeze ulaşım zor olan kız ve erkek çocuklarımızı saç bakım ve kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada hem bir araya gelmiş oluyoruz, hem de mutluluklarını paylaşmış oluyoruz. Kayapınar Belediyesi olarak sosyal belediyecilik projelerimiz devam edecek. Diğer tüm mahallelerimizde de sırasıyla planlı bir şekilde devam ettireceğiz. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.