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Siirt’te silahlı saldırı: 1 polis yaralandı

Siirt'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı

Siirt'te silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı, şüpheli etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Siirt’te polise silahlı saldırı
Siirt’te polise silahlı saldırı

Siirt'te silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Algül Mahallesi 1103. Sokak'ta silah seslerinin duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Burada polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açılması üzerine çıkan çatışmada bir polis memuru hafif yaralandı. Şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Yaralanan polis memuru, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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