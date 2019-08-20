Siirt'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı

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Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul başta olmak üzere İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.