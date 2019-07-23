Gündem Siirtte PKKya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
SİİRT

Siirt’te PKK’ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Siirt’te PKK’ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 mayın ve 18 roketatar ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
14 mayın ve 18 roketatar ele geçirildi.
IHA
14 mayın ve 18 roketatar ele geçirildi.
14 mayın ve 18 roketatar ele geçirildi.
IHA
14 mayın ve 18 roketatar ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesi Yazlıca Dağı Çeme Kare tepe bölgesinde PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon bölgesinde yapılan aramada tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış olup, delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edilmiştir” denildi.

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