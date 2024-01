Silah kurusıkıdan bozma

Santa Maria Kilisesi Rahibi Anton Bulai, o gün yaşadıklarını anlattı. Bulai, "O gün ben ayin yönetiyordum. İlk ses duyduğum an gözlerimi açmadım çünkü dua ediyordum. İkinci sesi duyduğum an gözlerimi kaldırdım ve kapıda iki maskeli şahıs gördüm. Gördüm ki bazıları bağırıyor, çalışıyor ama çoğu aşağıya eğildi. Cemaatten biri beni içeri soktu. Kiliseye girdiğim an gördüm ki bütün cemaat yerde serilmişti." ifadelerini kullandı. Bulai, "Ben diyorum ki çok büyük bir mucize gerçekleşti kilisemizde. İki silahlı adam ve sadece bir hedef. Ben eminim ki Tanrı bizleri korudu çünkü bu kadar kurşun ve sadece bir hedef vurdular, imkansızdı" dedi. Bir hatırlatmada da bulunan Bulai, "Yarın saat 19.00'da bizim Episkoposumuz gelecek. Diğer din liderlerini de davet ettik. Cemaati de davet ediyoruz. Beraber dua edip, Rabb'i övelim. Bu korkuyu tekrar neşeye çevirelim. Bütün Türkiye eminim ki bizim için dua ediyor. Bu bizim yaramız değil. Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Yahudi olsun…" ifadelerini kullandı.