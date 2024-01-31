Silah kurusıkıdan bozma

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin sır perdesi aralanıyor. Terör örgütü DEAŞ'ın - üç Türk hariç - tamamı Tacikistan uyruklu olan ve DEAŞ’ın Horasan kolunun hücrelerinden birisi olan Tacik hücresinin gerçekleştirdiği saldırının ardından derin bir çalışma başlatıldı.





İKİ SİLAH DA BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'deki 2 kilometrelik alanda 300 polisin saldırıda kullanılan silahı bulmak için arama yaptı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince yapılan ve metal dedektörlerin de kullanıldığı aramalarda, parçalara ayrılan el yapımı silah bulundu. Saldırı için plan yaptıkları öne sürülen iki teröristin, kurusıkıdan bozma 7.65 basit silahla katliama gitmesinin ardındaki soru işaretleri merak edilirken aramada teröristlerin saldırıda üzerlerinde bulunan bir kar maskesi ile montu da aynı alanda bulundu. Silahlardan diğeri de önceki gün Göktürk ormanında bulunmuştu.





EVİ 3 AY ÖNCE KİRALAMIŞLAR

Polis ekipleri teröristlerin yakalandığı Başakşehir Güvercintepe’deki hücre evinin de izini sürdü. Ekipler hücre evinin saldırganlara 3 ay önce başka bir Tacik uyruklu kişiden kiralandığını tespit etti. Evi kiralayan Tacik şüphelinin bölgede kaçak olarak birçok Tacik’e ev kiraladığı da tespit edildi. Bu arada saldırıya ilişkin gözaltındaki 28 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmının geçtiğimiz yılbaşı öncesinde İstanbul’da kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığı yaparken çökertilen ve kendilerini Selmani Farisi Taburu olarak tabir eden DEAŞ hücresinin mensupları oldukları ve 29 Aralık’ta düzenlenen operasyonlarda polisin elinden kaçanlar oldukları öne sürüldü.





TANIKLARIN İFADESİ ALINIYOR

Saldırı sırasında kilisede bulunan C.T isimli kadının tanık olarak ifadesi alındı. C.T. "Sakin bir pazar günü ayini için kiliseye geldim. Ayin başladı. O sırada yanıma hayatını kaybeden adam geldi. Birden bir telaş oldu. Yanımdaki adama ateş edildi. Ben de yere yığıldım. Çok korkmuştum. Maskeli olduğu için yüzünü göremedim.” dedi.





O ARAÇ BULUNDU

Teröristlerin saldırıda kullandığı araç Beylikdüzü'nde plakaları sökülmüş halde bulundu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta detaylı inceleme yaptı.





KİLİSE RAHİBİ O GÜNÜ ANLATTI