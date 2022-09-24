Gündem Silahlı arazi kavgasında ölü sayısı ikiye yükseldi
KONYA

Silahlı 'arazi' kavgasında ölü sayısı ikiye yükseldi

Konya'da Osman K.'nin (62), arazi kavgasında tabancayla ateş edip öldürdüğü Hüseyin İncekara'nın (58) eşi Fadim İncekara (54) da kurtarılamadı. Kavgada ölü sayısı, ikiye yükselirken, çiftin oğlu Mücahit İncekara'nın tedavisi ise devam ediyor. Jandarma, kaçan Osman K.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Silahlı arazi kavgasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Arşiv.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman K. ve Hüseyin İncekara, iddiaya göre, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmaya İncekara'nın yanındaki eşi Fadim İncekara ve oğlu Mücahit İncekara da dahil oldu.

Kavgaya dönüşen olayda Osman K., yanındaki tabancayla Hüseyin İncekara ile Fadim ve Mücahit İncekara'ya ateş açtı. Çeşitli yerlerinden vurulan İncekara ailesi üyeleri yaralandı, Osman K. de olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Hüseyin İncekara, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İncekara'nın eşi Fadim İncekara ise ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Fadim İncekara da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin oğlu Mücahit İncekara'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Fadim- Hüseyin İncekara çifti, Akçayazı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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