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ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da arazi kavgasına karışanların adreslerinde yapılan aramada 16 tüfek bulundu

Şanlıurfa’da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden ve 13 kişinin gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı silahlı kavga sonrası tarafların adreslerine 150 jandarma ekibiyle operasyon düzenlendi. Husumetli ailelerin, adreslerine gizlediği 16 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Haber Merkezi DHA
Şanlıurfa’da arazi kavgasına karışanların adreslerinde yapılan aramada 16 tüfek bulundu
Arazi kavgasına karışanların adreslerinde 16 tüfek bulundu.

Eğerkıran Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında, 19 Haziran'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kimsenin yaralanmadığı, üç büyükbaşın öldüğü olayın ardından yapılan incelemede 750 boş kovan ele geçirilirken, 13 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallede çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şafak vakti 150 jandarma personelinin katılımıyla operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, husumetli ailelerin evlerinde arama yapan ekipler, duvarların arasında ve bahçeye kazılı toprak altında, çuvallar içinde 16 tüfek ele geçirdi.

Aramalarda ayrıca tüfeklere ait ise çok sayıda mermi ele geçiren jandarma, silahların sahibi oldukları saptanan ve ismi açıklanmayan 10 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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