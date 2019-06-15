Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 6 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada kan aktı.
Bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi.
Hastanede geniş güvenlik önlemi
Gerginlik yaşanan ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastane bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla güçlükle engellendi.
Yaşananların ardından hastaneye gelen Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, olayda 6 kişinin öldüğünü söyledi.