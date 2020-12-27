Şanlıurfa haberleri: Urfa'da arazi katliamı: 5 kişi öldü
Urfa'da arazi katliamı: 5 kişi öldü
Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olay Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki kırsal Remzi Mahallesi’nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dün, aralarında husumet bulunan Avcı ve Polat aileleri arazi meselesini görüşmek üzere toplandı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya döndü.
Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olay Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki kırsal Remzi Mahallesi’nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dün, aralarında husumet bulunan Avcı ve Polat aileleri arazi meselesini görüşmek üzere toplandı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya döndü. Karayoluna taşınan çatışma dakikalarca sürdü.
İbrahim Polat, Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı ve Elif Avcı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kavga nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Acil servislerde tedavisine başlanan yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için hem mahalle, hem de hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karışanlardan 3’ü yakalanırken, diğerleri ise her yerde aranıyor.