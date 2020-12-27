Urfa'da arazi katliamı: 5 kişi öldü

Kavga nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. ​

Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olay Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki kırsal Remzi Mahallesi’nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dün, aralarında husumet bulunan Avcı ve Polat aileleri arazi meselesini görüşmek üzere toplandı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya döndü. Karayoluna taşınan çatışma dakikalarca sürdü.

FOTOĞRAF 14 ​Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, Koyuncu ailesinin bir ferdi, otomobilini park ederken Kurt ailesine ait otomobile çarptı. İki aile arasında bu yüzden çıkan tartışma büyüyünce polis ekiplerine haber verildi. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Öğlen saatlerinde iki aile arasında tekrar başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya yaralanan 20 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın yaşandığı sokağı giriş ve çıkışlara kapatarak önlem aldı. Bu arada kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıya uğradıklarını iddia eden Halil Koyuncu, kuzeninin arabasını park ederken geri geldiğini ve diğer tarafın arabasına çarptığını ifade ederek, Sonra niye vurmuşsun arabaya demiş. Orada tartışma çıkmış ve silah çekmiş. İki üç el o eve ateş ettiler. Silahı da polisler yakaladı. Bu sabah yine saldırdılar. Silah, taş ve sopayla. Kameraya çektik. Polislere verdik dedi. Polis, kavgaya karışanlara kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti. İki aile arasında taşlı sopalı bıçaklı kavga: 20 yaralı var Diyarbakır'da, araç parkı sırasında yaşanan kaza nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada taş, sopa ve bıçaklar konuştu. 20 kişinin yaralandığı kavgaya karışan kişilere kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de ayrıca ceza kesildi. BiP'te paylaş

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Ortalık savaş alanına döndü

İbrahim Polat, Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı ve Elif Avcı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kavga nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

FOTOĞRAF 7 Olay, merkez Osmangazi İlçesi Panayır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen iki grup Panayır Caddesi'nde, saat 22.00 sıralarında karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Aralarında çocuklarında bulunduğu taşlı sopalı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerinden 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, yaralıların durumu iyi olduğu bildirildi. Polis, sokakta bekleyen yaklaşık 20 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kısıtlamada taşlı sopalı kavga pahalıya patladı: Her birine 3 bin 150 lira ceza işlem uygulandı Bursa'da, korona virüs kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan taşlı sopalı ve aralarında çocuklarında bulunduğu kavgada 4 kişi yaralandı. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıkları için yaklaşık 20 kişiye cezai işlem uygulandı.

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Arama çalışması sürüyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Acil servislerde tedavisine başlanan yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için hem mahalle, hem de hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karışanlardan 3’ü yakalanırken, diğerleri ise her yerde aranıyor.