Gündem Silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
İSTANBUL

Son dakika.. İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan doktorla ilgili yeni gelişme

Silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

Bahçelievler'de çalıştığı özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Psikiyatr doktoruna yapılan saldırı sonrası, çok sayıda polis ekibi olay yerine intikal etmişti.
Psikiyatr doktoruna yapılan saldırı sonrası, çok sayıda polis ekibi olay yerine intikal etmişti.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamada, tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "Yaşanan saldırı sonrasında ameliyata alınan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret Hacıosman, yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55’te vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. 3 Ekim Çarşamba günü saat 12.00’de, Medicana Bahçelievler Hastanesi önünde ve tüm Türkiye’deki Medicana hastanelerinde eş zamanlı Dr. Fikret Hacıosman anısına bir tören düzenlenecek ve basın açıklaması yapılacaktır."

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